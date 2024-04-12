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Власти выделят на создание сверхтяжелой ракеты для Луны и Марса ₽600 млрд

Мантуров: на создание сверхтяжелой ракеты для Луны и Марса выделят ₽600 млрд
Старт разработки сверхтяжелой межпланетной ракеты намечен на 2025 год, в 2033 году ракета должна начать летные испытания
Фото: Stephen Chung / London News Pictures via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Stephen Chung / London News Pictures via ZUMA Wire / ТАСС

На создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу власти выделят около 600 млрд руб., сообщил вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Работу по созданию ракеты будут проводить в рамках федерального проекта «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса».

«Реализация федерального проекта определена на период 2025–2035 годов с выходом на летные испытания КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса) в 2033 году в соответствии с указом президента России», — сказал Мантуров журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Реализация проекта начнется в 2025 году и рассчитана до 2035 года, первые летные испытания ожидаются в 2033 году.

Также Мантуров рассказал, что Россия в 2024 году запустила больше 20 космических аппаратов, до конца года будет запущено еще 100 с лишним для наращивания орбитальной группировки.

Космос сегодня: кто кого догоняет при освоении Луны и Марса
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Ракета-носитель тяжелого класса &laquo;Ангара-А5&raquo; с разгонным блоком &laquo;Орион&raquo; и испытательной полезной нагрузкой во время старта с третьей попытки с космодрома Восточный.&nbsp;11 апреля 2024 года, Амурская область&nbsp;

Летом прошлого года российская лунная миссия «Луна-25» потерпела неудачу. Станцию «Луна-25» запустили 11 августа 2023 года с космодрома Восточный в Амурской области. Пять дней спустя она вышла на окололунную орбиту. Аппарат должен был совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации во время перехода на предпосадочную орбиту. На следующий день госкорпорация объявила, что станция столкнулась с Луной и прекратила свое существование.

Лунная программа России, утвержденная в 2018 году, включает в себя три этапа: «Вылазка», «Форпост» и «База». Первый этап предполагает создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и беспилотные облеты на нем Луны.

«Форпост» предполагает отработку средств доступа на поверхность Луны и последующую высадку космонавтов на две недели для создания и размещения первых элементов базы. Второй этап рассчитан на период 2025–2035 годов.

Этап «База», который намечен на период после 2035 года, должен стать завершающим. К этому моменту должно быть окончено строительство полноценной посещаемой базы на Луне и создана научная инфраструктура в виде постройки на поверхности спутника двух обсерваторий. В период 2036–2040 годов произойдет развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Луна Марс ракета Денис Мантуров
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