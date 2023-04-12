«Ментовские войны» обошли приквел «Игры престолов» по пиратским ссылкам

Российские сериалы «Тайны следствия» и «Ментовские войны» стали лидерами по числу пиратских ссылок в Сети, опередив приквел «Игры престолов». Аналитики объясняют это выходом новых сезонов и «чисткой» другого нелегального контента

Кадр из сериала «Тайны следствия» (Фото: студия «Панорама»)

В начале 2023 года проекты холдинга ВГТРК «Тайны следствия» и «Ментовские войны» возглавили рейтинг фильмов и сериалов по количеству ссылок, размещенных на пиратских ресурсах. Такие данные РБК представили в компании ContentScan, занимающейся защитой аудиовизуального контента от нелегального распространения.

В первом квартале этого года аналитики ContentScan выявили в Сети почти 64 тыс. ссылок на пиратские ресурсы, где были доступны для просмотра и скачивания «Тайны следствия», а также 52 тыс. ссылок с «Ментовскими войнами». Российские сериалы по числу нелегальных ссылок обошли даже приквел «Игры престолов» — проект «Дом дракона», который был доступен на 36 тыс. пиратских сайтов (финальный эпизод этого сериала стал самым просматриваемым среди шоу американского канала HBO после «Игры престолов»: в ночь релиза его посмотрели 9 млн человек).

Как считали Сервис ContentScan с помощью собственной автоматизированной системы проанализировал количество ссылок, по которым нелегально доступны фильмы и сериалы в интернете (изучались результаты в поисковых системах «Яндекс» и Google). В выборку попали только те проекты, у которых в России есть официальный правообладатель (например, новинки студии Disney или Warner Bros., вышедшие после ухода этих компаний с российского рынка в марте 2022 года, не учитывались). По собственным данным, система ContentScan выявляет до 99% таких ссылок (услугами ContentScan для выявления и блокирования нелегально распространяемого контента пользуются в том числе холдинг ВГТРК, видеосервисы Amediateka и «Кинопоиск», а также студия «Союзмультфильм»). На основе данных о количестве найденных ссылок на конкретные фильмы или сериалы ContentScan сформировала рейтинг самого популярного кино среди распространителей пиратского контента.

В топ-10 по количеству найденных ContentScan пиратских ссылок по итогам первого квартала 2023 года вошли российские сериалы «Водоворот» (24 тыс. ссылок) и «Ликвидация» (24 тыс. ссылок), а также российско-украинский сериал «По законам военного времени» (22 тыс. ссылок).

В начале прошлого года ситуация была иная: вся десятка лидеров на пиратских ресурсах была представлена фильмами и сериалами иностранного производства, а самих ссылок было на порядок больше. Рейтинг возглавлял фильм «Неудержимые» (376 тыс. ссылок в первом квартале 2022-го), далее следовал триллер «Кровь и деньги» (почти 280 тыс.), а замыкал тройку лидеров «Укрощение строптивого» (269 тыс.).

Почему пираты заинтересовались «Ментовскими войнами»

Внезапный рост интереса пиратов к проектам ВГТРК в ContentScan связывают в первую очередь с выходом новых сезонов этих сериалов. «Идет официальная реклама, пираты для затравки и привлечения зрителей по новому кругу выкладывают старые сезоны, а зрители освежают в памяти сюжет», — объясняет представитель компании. Количество пиратских ссылок напрямую связано с интересом аудитории к тому или иному проекту, утверждают в ContentScan: чем этот интерес выше, тем больше и распространяющих конкретный фильм или сериал ресурсов.

Сокращения количества нелегальных ссылок на фильмы и сериалы, которые лидировали у пиратов в 2022 году, в ContentScan объясняют как общим снижением интереса зрителей к этим проектам, так и активной работой по «вычищению» таких ресурсов. Так, с января по март 2023 года из «Яндекса» было удалено больше 4,5 млн пиратских ссылок, из Google — 3,4 млн (представитель ContentScan пояснил, что сотрудничество с Google в части борьбы с нелегальным контентом продолжается).

В пресс-службе ВГТРК на запрос РБК о причинах роста интереса пиратов к ее сериалам не ответили. Так же поступили и в компании Star Media, которая выступает правообладателем большинства проектов из рейтинга наиболее популярных у пиратов, включая «По законам военного времени». В сервисе Amediateka (одному из юрлиц сервиса принадлежат права на «Дом дракона» в России) отказались от комментариев.

Что говорят участники рынка о ситуации с пиратством

Сейчас бороться с пиратством правообладатели могут или обратившись непосредственно к распространителю нелегального контента с требованием удалить фильм, или подав иск в суд — это основные меры, закрепленные на законодательном уровне, перечисляет адвокат Pen & Paper Виктор Рыков. Однако эффективность этих мер ограничена из-за технических возможностей пиратских ресурсов оперативно создавать сайты-зеркала и переводить пользовательскую базу на новые интернет-адреса.

«Справедливо оценить динамику количества судебных дел (связанных с нелегальным распространением контента. — РБК) достаточно сложно, — признает Рыков. — В то же время расцвет пиратских ресурсов на фоне ухода иностранных правообладателей создает удобную инфраструктуру для нарушителей авторских прав уже и по отношению к российскому контенту».

С тем, что на рост востребованности пиратских ресурсов напрямую повлияло отсутствие в легальном прокате и на стриминговых сервисах западных новинок, согласен и директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Зритель, по его словам, привык к такому контенту и «теперь потребляет его не через легальные сервисы, а через пиратские ресурсы и торренты».

Однако попаданию в перечень наиболее популярных у пиратов проектов сериалов ВГТРК Танаев удивлен, так как обычно, по его словам, подобные ресурсы используются для поиска «наиболее популярных фильмов или сериалов, которые по-другому посмотреть или неудобно, или вовсе невозможно». «По пиратству в России больше всего нанесла удар борьба с нелегальным контентом в VK, а также действия правообладателей, вычищавших нелегальные копии прокатных фильмов, — отмечает Танаев. — Системно с пиратством можно бороться только комплексно, в частности стимулируя развитие легальных и удобных сервисов. Тут проблема не в законодательстве. И по совокупности факторов пиратские сервисы будут только расти».

В «Газпром-Медиа» (объединяет в том числе телеканалы ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница!», студию 1-2-3 Production и др.) считают, что бороться с пиратством нужно не только в интернете, но и в офлайн-сегменте, например в кинотеатрах и барах, которые нелегально показывают спортивные трансляции. По оценкам холдинга, его борьба с распространением пиратского контента позволила предотвратить ущерб компании на «сотни миллионов рублей».

Рост пиратского спроса на собственный контент уже фиксируют в Национальной медиа группе (НМГ; полностью или частично владеет в том числе «Первым каналом», РЕН ТВ, «СТС Медиа», кинокомпанией Art Pictures Studio). Всплеск нарушений чаще всего приходится на выпуск премьерных ситкомов и оригинальных проектов компании. При этом в НМГ отмечают «высокую эффективность» так называемого антипиратского меморандума: «Индустрия единогласно поддерживает скорейшее принятие законопроекта, закрепляющего его положения».