Российская компания назвала сроки выпуска многоразовой ракеты

Частная компания Laros планирует выпуск к 2020 году первых в России многоразовых ракет-носителей. Об этом сообщил ТАСС ее владелец Олег Ларионов.

Он отметил, что первая версия возвращаемой ракеты будет одноступенчатым носителем с двигателем тягой 500 кг, который будет работать на смеси перекиси водорода и авиационного керосина.

«Суборбитальную ракету-носитель мы планируем запустить в 2020 году», — заявил он, подчеркнув, что посадка ракеты будет осуществляться таким же образом, как у носителя компании SpaceX Илона Маска. По словам Ларионова, разработка многоразовой ракеты ведется на его собственные средства.

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о начале работы над созданием ракеты многоразового использования с возвращением ступеней, двигатели которой будут работать на метане. По его словам, подобный двигатель «не требует дополнительной очистки, в отличие от кислород-керосинового». Эта ракета, утверждал глава «Роскосмоса», сможет выводить на орбиту 9 т полезной нагрузки.

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