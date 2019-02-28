Роскомнадзор решил привлечь Facebook к административной ответственности

Американская компания не предоставила информации о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России, пояснили в Роскомнадзоре

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В Роскомнадзоре составили протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Протокол, по информации собеседника РБК, составлен по статье 19.7 КоАП России (непредставление сведений). Компания, по данным Роскомнадзора, не предоставила необходимых сведений о локализации на территории России баз персональных данных российских пользователей.

Соответствующий мотивированный запрос в адрес Facebook Роскомнадзор направил 17 декабря прошлого года.

«В установленные КоАП России сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», — добавили в пресс-службе.

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