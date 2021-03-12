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Операторы не отключат домашний интернет, несмотря на окончание лицензий

Ряд крупных провайдеров продолжили оказывать услуги доступа в интернет, несмотря на окончание 11 марта разрешений на использование необходимых для этого частот. Власти должны рассмотреть вопрос о продлении разрешений в конце марта
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В четверг, 11 марта, завершился срок действия решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса), разрешающего использовать радиочастоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг беспроводного фиксированного доступа в интернет. Среди компаний, которые оказывают подобные услуги, — Freshtel («дочка» «Ростелекома»), «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Неоспринт» (принадлежит «МегаФону»), «Престиж-Интернет» (принадлежит «ЭР-Телеком Холдингу») и др. Компании просили ГКРЧ продлить срок действия разрешений, но комиссия не успела рассмотреть вопрос до момента наступления дедлайна. В итоге провайдеры должны были выключить базовые станции, вещающие на указанных частотах.

Однако источники РБК в двух операторах сообщили, что те продолжили работу, несмотря на завершение срока действия разрешений, «до момента проведения ближайшего заседания ГКРЧ», которое запланировано на конец марта.

Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что компания «находится в контакте с регулятором и обсуждает ситуацию». «Наша общая цель — защитить интересы действующих пользователей. До рассмотрения вопроса на заседании ГКРЧ воздержимся от других комментариев», — сказал он. В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что «вопрос с непродлением лицензий продолжает оставаться открытым», а компания «находится в диалоге с регулятором». Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») также сказал, что они находятся «в процессе консультаций по этой непростой ситуации».

У части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь
Технологии и медиа
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Лишь представитель «ЭР-Телеком Холдинга» сообщил, что компания временно прекратила использование частот 3,4–3,6 ГГц из-за окончания действия выданных ранее разрешений. При этом он подчеркнул, что у пользователей сохранился доступ в интернет, поскольку компания заранее реализовала альтернативные технологические решения. В то же время он сообщил, что оператор подал заявления о продлении разрешений на использования этого диапазона и ждет решения регулятора.

Замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил РБК, что после истечения срока действия решения ГКРЧ у нескольких крупных телекоммуникационных и региональных игроков «продолжают действовать разрешения, выданные на основании других, частных решений комиссии, в том числе в диапазоне 3,4–3,6 ГГц». Всего речь идет более чем о 40 таких решений. «Решение о продлении или прекращении функционирования базовых станций будет принято на заседании ГКРЧ в ближайшее время», — добавил он.

Как ранее рассказывали собеседники РБК, операторы обсуждали продление разрешений с комиссией еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома». При этом решение зависит от позиции силовых ведомств, а они ранее выступали против использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития в нем мобильной связи пятого поколения (5G), считая, что такие сети будут создавать помехи их средствам.

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В свою очередь, директор департамента госполитики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров заявлял, что операторы связи смогут продолжить оказывать услуги доступа в интернет, используя другие выделенные им диапазоны частот. Однако для этого им придется своевременно заменить абонентское оборудование, чтобы исключить перебои со связью. По его оценке, проблемы могли затронуть «крайне небольшое» количество абонентов — несколько тысяч в разных регионах страны. По оценке главы Минцифры Максута Шадаева, на регулярной основе доступом в интернет на этих частотах пользуются менее 100 тыс. абонентов. Он заявлял, что власти не допустят отключения абонентов от интернета из-за отсутствия разрешений на радиочастоты. Однако подтверждал, что силовые ведомства пока не согласовали продление разрешений.

Авторы
Владислав Скобелев, Анна Балашова
интернет Минцифры Билайн Ростелеком МегаФон
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