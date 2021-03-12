Операторы не отключат домашний интернет, несмотря на окончание лицензий

Ряд крупных провайдеров продолжили оказывать услуги доступа в интернет, несмотря на окончание 11 марта разрешений на использование необходимых для этого частот. Власти должны рассмотреть вопрос о продлении разрешений в конце марта

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В четверг, 11 марта, завершился срок действия решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса), разрешающего использовать радиочастоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг беспроводного фиксированного доступа в интернет. Среди компаний, которые оказывают подобные услуги, — Freshtel («дочка» «Ростелекома»), «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Неоспринт» (принадлежит «МегаФону»), «Престиж-Интернет» (принадлежит «ЭР-Телеком Холдингу») и др. Компании просили ГКРЧ продлить срок действия разрешений, но комиссия не успела рассмотреть вопрос до момента наступления дедлайна. В итоге провайдеры должны были выключить базовые станции, вещающие на указанных частотах.

Однако источники РБК в двух операторах сообщили, что те продолжили работу, несмотря на завершение срока действия разрешений, «до момента проведения ближайшего заседания ГКРЧ», которое запланировано на конец марта.

Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что компания «находится в контакте с регулятором и обсуждает ситуацию». «Наша общая цель — защитить интересы действующих пользователей. До рассмотрения вопроса на заседании ГКРЧ воздержимся от других комментариев», — сказал он. В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что «вопрос с непродлением лицензий продолжает оставаться открытым», а компания «находится в диалоге с регулятором». Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») также сказал, что они находятся «в процессе консультаций по этой непростой ситуации».

Лишь представитель «ЭР-Телеком Холдинга» сообщил, что компания временно прекратила использование частот 3,4–3,6 ГГц из-за окончания действия выданных ранее разрешений. При этом он подчеркнул, что у пользователей сохранился доступ в интернет, поскольку компания заранее реализовала альтернативные технологические решения. В то же время он сообщил, что оператор подал заявления о продлении разрешений на использования этого диапазона и ждет решения регулятора.