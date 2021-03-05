Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 14:01
Миллиардер Марк Кьюбан стал инвестором маркетплейса NFT Mintable Крипто, 14:05 Минцифры назвало способ избежать отключения интернета у пользователей Технологии и медиа, 14:04 За семь лет «Город идей» провел 31 краудсорсинг-проект​ Пресс-релиз, 14:04 Мазепину пригрозили серьезными последствиями в случае повторного скандала Спорт, 14:03 Литва ответила на запрос выдать Тихановскую фразой «скорее ад замерзнет» Политика, 13:56 В России стартовали продажи обновленного Kia Picanto Авто, 13:56 Гагарина, Лолита и IOWA записали трибьют в память об Анне Ахматовой Стиль, 13:55 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 13:51 Страховщики в кризис нарастили продажи россиянам сложных продуктов на 25% Финансы, 13:50 Армения отказалась участвовать в «Евровидении-2021» Политика, 13:46 Мишустин поспорил с ученым из-за слова «воркшоп» Общество, 13:44 Протестующие активисты перекрасили самолет в аэропорту Парижа. Видео Общество, 13:44 Почему бартер перестает быть пережитком 90-х и как еще сократить траты Pro, 13:35 МИД пообещал опубликовать ответный стоп-лист на санкции США Политика, 13:24
Технологии и медиа ,  
0 

Минцифры назвало способ избежать отключения интернета у пользователей

По словам главы департамента Минцифры Андрея Канцурова, российские абоненты не останутся без домашнего интернета
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Перебои со связью могут коснуться лишь «крайне небольшого» числа абонентов домашнего интернета, заявил РБК директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.

В пятницу РБК писал, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Действие разрешений прекратится 11 марта.

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета», — заверил Канцуров. По его словам, уже в ближайшее время планируется провести заседание ГКРЧ, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении срока использования частот в диапазоне 3,5 ГГц.

«Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)», — добавил Канцуров.

У части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь
Технологии и медиа
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Источник РБК, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома».

5 марта в «Ростелекоме» РБК заявили, что у ГКРЧ есть все основания для продления срока использования частот в диапазоне 3,5 ГГц и компания рассчитывает на то, что такое решение будет принято.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist

«Не надо паники», — сказал представитель «Ростелекома», — «Для нас интересы абонентов в приоритете, будем делать всё, чтобы они не пострадали. В крайнем случае — будем предлагать альтернативные способы подключения».

РБК направил запрос в «МегаФон».

По данным «Ростелекома», беспроводным фиксированным широкополосным доступом (ШПД) в интернет пользуется до 1% абонентов в некоторых регионах России (всего в стране более 34 млн домохозяйств подключены к ШПД), в основном на удаленных территориях.

Авторы
Анна Балашова, Евгений Калюков
Минцифры интернет
Материалы по теме
У части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь
Технологии и медиа
Путин заявил об угрозе разрушения общества из-за интернета
Политика
Путин назвал условия введения мер против иностранных интернет-сервисов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter