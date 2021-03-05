Минцифры назвало способ избежать отключения интернета у пользователей

По словам главы департамента Минцифры Андрея Канцурова, российские абоненты не останутся без домашнего интернета

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Перебои со связью могут коснуться лишь «крайне небольшого» числа абонентов домашнего интернета, заявил РБК директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.

В пятницу РБК писал, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Действие разрешений прекратится 11 марта.

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета», — заверил Канцуров. По его словам, уже в ближайшее время планируется провести заседание ГКРЧ, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении срока использования частот в диапазоне 3,5 ГГц.

«Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)», — добавил Канцуров.