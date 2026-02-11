 Перейти к основному контенту
В «Яндексе» оценили риск «ИИ-пузыря» и обрушение акций разработчиков ПО

Сюжет
Радио РБК
На рынке ИИ наблюдается перегрев, но он не фундаментальный, считает директор бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ «Яндекса» Дмитрий Масюк. Падение акций разработчиков ПО на фоне новых ИИ-продуктов он связал с эмоциями инвесторов
Фото: Angnaont / Reuters
Фото: Angnaont / Reuters

Ажиотажа вокруг технологии искусственного интеллекта (ИИ) часто больше, чем практической пользы, которую человек может осязать, считает директор бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ «Яндекса» Дмитрий Масюк. Об этом он сообщил в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК, отвечая на вопрос, видит ли на рынке «ИИ-пузырь».

«Был такой футурист — Рой Амара, который в 78-м году сформулировал закон, довольно, на мой взгляд, актуальный в этом случае: мы склонны переоценивать влияние технологий краткосрочно и недооценивать долгосрочно», — сказал он.

При этом Масюк подчеркнул, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ИИ — это «новая универсальная технология», которая окажет большое влияние не только на интернет и технологии, но и на человечество. По его мнению, на это потребуется 15–20 лет.

По словам Масюка, сейчас он видит перегрев рынка ИИ, особенно в США, но он не фундаментальный и корректируется.

За последнюю неделю рынок программного обеспечения пережил резкую переоценку. Поводом стал в том числе анонс компании Altruist нового ИИ-инструмента для налогового планирования. Как пишет CNBC, инвесторы обеспокоены тем, что ИИ заменит некоторые из услуг традиционных финансовых консалтинговых компаний или, по крайней мере, сократит их прибыль.

При этом неделей ранее Индекс S&P 500 Software & Services (туда входят 140 компаний) падал более чем на 4% после того, как компания Anthropic представила новые ИИ-инструменты, предназначенные для обработки сложных рабочих процессов и составляющие конкуренцию аналогичным традиционным продуктам от разработчиков ПО. С начала года индекс упал на 20%.

Акции Microsoft показали самое сильное падение с 2020 года
Технологии и медиа
Фото:dpa/picture-alliance / ТАСС

Масюк пояснил, что Anthropic, одна из крупнейших компаний, специализирующихся на профессиональном ИИ, выпустила 10 специализированных ИИ-агентов, каждый из которых нацелен на определенную профессию.

«Соответственно, есть целый класс программного обеспечения, которое тоже является профессиональным, держатели акций которых испугались. Надо при этом понимать, что на рынках очень нередко люди начинают продавать, потому что люди начинают продавать», — отметил Масюк. По его мнению, это просто эмоциональная реакция держателей акций.

Юваль Ной Харари предупредил о двух кризисах из-за развития ИИ
Футурология
Фото:World Economic Forum

 

Алина Нафикова, Иван Звягин
искуственный интеллект технологии Яндекс
В «Яндексе» рассказали, как ИИ-агенты «атакуют» традиционное ПО
 Технологии и медиа, 17:21
