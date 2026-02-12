«Яндекс» определился с основным претендентом на покупку «Авто.ру»

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру». Компанию оценивают в 35 млрд руб. Это дорого, но новый владелец рассчитывает, что сможет глубоко интегрировать собственные кредитные продукты в структуру сервиса

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Яндекс» обсуждает продажу автомобильного сервиса объявлений «Авто.ру» (auto.ru) «Т-Технологиям», рассказали РБК четыре источника. Ранее покупкой актива также интересовались «Сбер» и «Авито», но сейчас основным претендентом стала компания, аффилированная с Т-банком, утверждают собеседники РБК. Сделка еще не завершена, но «близка к этому». Еще один из источников РБК все же настаивает, что «на актив до сих пор претендует еще один потенциальный покупатель».

Вопрос одобрения сделки должен быть рассмотрен советом директоров «Яндекса» в ближайшие недели, говорит один из собеседников, знакомых с ходом переговоров. Из публичных материалов компании следует, что ближайшее заседание совета назначено на 16 февраля, среди прочих к обсуждению запланирован вопрос об «одобрении сделки», без дополнительных деталей.

Источник РБК в инвестсообществе рассказал, что «Т-Технологии» готовы приобрести «Авто.ру» примерно за 35 млрд руб., что «довольно дорого». Но претендент на актив видит много «возможностей» в кредитовании автомобильного рынка и рассчитывает встроиться во все сделки на площадке, отметил собеседник.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова писал, что «Авто.ру» может стоить 20–25 млрд руб., исходя из EBITDA 2–3 млрд руб. и мультипликатора в рамках сделки от 6–7 до 10 EBITDA. Он пояснял, что «Яндекс» мог решить продать свою долю в активе из-за ухудшения ситуации на рынке автомобилей и усиления конкуренции, в результате которой «Авто.ру» не выступает драйвером роста бизнеса группы. Банк же, по словам Бурмистрова, мог быть заинтересован в клиентской базе сервиса.

«Т-Технологии» не ответили на запрос РБК. Представитель «Яндекса» заявил, что компания «не комментирует слухи». РБК направил запрос в ФАС.

Зачем «Т-Технологиям» сервис по продаже машин

Т-банк (ранее Тинькофф Банк) запустил автокредитование в конце 2018 года, причем в партнерстве с «Авто.ру». Банк начал выдавать клиентам средства на покупку машин с пробегом при заключении сделки на сайте. «Классические» автокредиты через дилерские автосалоны появились в линейке Т-банка весной 2020 года. В 2024-м в группу «Т-Технологии» вошел Росбанк, у которого были сильные позиции в автокредитовании. Изначально предполагалось, что финансовая организация сохранит свой бренд и лицензию, но в итоге Росбанк был присоединен к Т-банку.

Согласно отчетности по МСФО, на 30 сентября 2025 года (данных за весь год еще нет) портфель автокредитов в Т-банке до вычета резервов достигал 691 млрд руб. Это второй по значимости продуктовый сегмент после кредитных карт (объем последнего на ту же дату — 894,4 млрд руб.). Для сравнения: по итогам третьего квартала 2025 года валовой объем автокредитного портфеля Сбербанка составлял 645,1 млрд руб.

В мае 2025 года группа «Т-Технологии» через компанию «Каталитик Пипл» приобрела 9,95% акций МКПАО «Яндекс», владельца главного юрлица группы «Яндекс» в России. «Каталитик Пипл» — совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса» Владимира Потанина, доли распределены как 50% плюс одна акция и 49,99% соответственно. При этом «Интеррос» является ключевым акционером «Т-Технологий» (ему принадлежит 41,4%), а «Каталитик Пипл» выполняет роль стратегического инвестора в различные технологические бизнесы. Например, в апреле 2025 года стало известно, что через эту структуру «Т-Технологии» увеличили свою долю в банке для предпринимателей «Точка» («Каталитик Пипл» принадлежит 64% в кредитной организации). В декабре 2025-го по той же схеме группа приобрела 25% долей крупнейшего независимого провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel.

Что такое «Авто.ру»

«Авто.ру» — крупнейшая в России онлайн-платформа для покупки и продажи автомобилей, мототехники и коммерческого транспорта, а также запчастей и аксессуаров. Сервис предлагает услуги оценки авто по ключевым параметрам, а также проверку истории техники по VIN или госномеру на ДТП, юридические ограничения, пробег, обслуживание, предыдущие размещения.

Сайт был создан в 1996 году программистом Михаилом Рогальским, а в 2014 году приобретен компанией «Яндекс». По состоянию на конец третьего квартала 2025 года, согласно отчетности «Яндекса», через «Авто.ру» было размещено 43% проданных в России автомобилей.

В отчете корпорации за второй квартал 2025 года указано, что выручка направления «Сервисы объявлений», включающего «Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренда» и др., уменьшилась на 5% по сравнению с предыдущим годом и составила 8 млрд руб. Это произошло из-за снижения продаж на «Авто.ру», что связано с продолжающимся падением автомобильного рынка.

«Яндекс» объявил о покупке 100% сервиса по онлайн-продаже автомобилей за $175 млн в 2014 году. Сейчас 49% ООО «Сервисы размещения объявлений» (юрлицо «Авто.ру») принадлежат структуре «Яндекса» — «Я.Финпроект», а оставшийся 51% контролируется гендиректором «Яндекс Вертикалей» Павлом Алешиным, следует из данных Rusprofile.