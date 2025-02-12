Disney решила изменить свою политику в области разнообразия и меньшинств

Студия решила закрыть свою программу, посвященную лицам из «непредставленных сообществ», а также поменять формулировку перед старыми фильмами о «плохом обращеним с людьми или культурами»

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Компания Disney решила изменить свои программы в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (diversity, equity, and inclusion — DEI), сообщают Axios и Fox News.

В письме к сотрудникам Disney говорится, что компания заменит фактор эффективности «Разнообразие и инклюзивность», который использовался для оценки вознаграждения руководителей, на новый — «Стратегия талантов». Кроме того, она закрыла программу Reimagine Tomorrow, в рамках которой освещались истории людей из «непредставленных сообществ»

Кроме того, рассказали источники Axios, Disney изменит формулировку предупреждения, которое появляется перед некоторыми старыми фильмами студии, например, «Дамбо» и «Питером Пэном». Сейчас в нем говорится, что фильм «содержит негативные изображения и/или плохое обращение с людьми или культурами». Новая версия будет следующей: «эта картина представлена в том виде, в котором она была создана изначально, и может содержать стереотипы или негативные изображения».

Axios отмечает, что подобные изменения в компаниях говорят об их попытке соответствовать политике, проводимой новой администрацией США в лице президента Дональда Трампа. Однако портал отмечает, что сокращение программ в области DEI началось раньше и уже отразилось на политике крупных компаний, среди которых Amazon, Boeing, Ford, Google, McDonald's и др.

Одним из толчков к корректировке подходов Axios называет решение Верховного суда США 2023 года, в котором было сказано, что колледжи не могут напрямую учитывать расовую принадлежность абитуриентов при приеме на учебу.

Трамп в области прав меньшинств занимает консервативные позиции. Придя к власти, он утвердил в США официально два пола — мужской и женский.