Трамп допустил влияние политики разнообразия на катастрофу в Вашингтоне

Трамп отметил, что авиадиспетчерами должны работать «блестящие люди», и указал на прием на работу в Федеральное управление гражданской авиации людей с нарушениями здоровья в рамках политики разнообразия

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Влияние на авиакатастрофу в Вашингтоне могло иметь трудоустройство в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) людей с нарушениями здоровья в рамках политики борьбы за разнообразие, заявил президент Дональд Трамп, передает CNN.

Выступая в Белом доме на брифинге, он прочитал несколько выдержек из статей СМИ, которые вышли до его вступления в должность 20 января.

«Вот одна из них: движение за разнообразие в FAA включает в себя фокус на найме людей с тяжелыми умственными и психиатрическими нарушениями. Это удивительно. А затем говорится, что FAA заявляет, что люди с тяжелыми нарушениями являются наиболее недопредставленным сегментом рабочей силы. <...> Они приложили большие усилия, чтобы внедрить разнообразие в программу FAA», — сказал Трамп.

По его мнению, на должностях авиадиспетчеров должны работать «блестящие люди», «нужен очень особый талант и очень особый гений, чтобы быть в состоянии» управлять полетами.

Отвечая на просьбу объяснить, почему он считает возможным влияние политики разнообразия на крушение, Трамп сказал: «Это просто могло быть».

Позицию Трампа разделил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он сказал, что стандарты набора сотрудников в FAA были снижены, но администрация Трампа намерена исправить это. Сотни людей подали в суд на правительство, потому что «они хотели бы работать авиадиспетчерами, но им отказали из-за цвета их кожи», заявил Вэнс.

Министр транспорта Шон Даффи отметил, что на должности, связанные с безопасностью, можно «принимать только лучших». Он пообещал реформы, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы.

Лайнер Bombardier CRJ700 авиакомпании American Eagle, «дочки» American Airlines, при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, три человека — в вертолете.

Трамп подтвердил, что выживших в катастрофе нет и что на борту лайнера были россияне — «очень талантливые люди». Этим рейсом летели из Канзаса в Вашингтон тренеры и фигуристы сборной США по фигурному катанию после чемпионата страны. Предположительно, в самолете находились работавшие тренерами в США чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов и бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.