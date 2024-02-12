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Собчак решила подать в суд на НТВ из-за фильмов о ней

Собчак решила подать иск о клевете к НТВ из-за фильмов о ней
Собчак решила подать к НТВ иски о клевете и защите чести и достоинства, из-за фильмов о ней, назвав «небылицами» содержание выпусков. В них затрагивалась как ее политическая позиция, так и личная жизнь
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что решила подать в суд на телеканал НТВ из-за выпуска двух фильмов о ней. В своем телеграм-канале она написала, что подаст иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за «воровство моих материалов из ютуба и соцсетей».

НТВ 10 и 11 февраля в рамках передач «ЧП. Расследование» и «Новые русские сенсации» выпустили две серии, посвященные Собчак. В них затрагивались темы как личной жизни журналистки, так и ее политических высказываний. «Светские скандалы, привычные для «блондинки в шоколаде», в последнее время сменились политическими. <...> Козыряя невежеством и политической близорукостью, Собчак утверждает, что отношения с Украиной испортила Москва», — говорится в описании к опубликованному видео.

Также в программе опровергают слова журналистки о нелегитимности референдумов, по результатам которых ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. НТВ отмечает, что на голосованиях присутствовали международные наблюдатели.

После выхода первого выпуска Собчак написала: «Есть ощущение, правда, что на канале не знают, что я не баллотируюсь в президенты и не собираю подписи, поэтому посвящать мне 30 минут отборнейших небылиц не имеет никакого смысла, но мне все равно ужасно приятно (и смешно). <...> Бинго было собрано, упомянули и вспомнили все».

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Комментируя программу, она опровергла заявления, касающиеся дела журналистов из ее команды, которых обвинили в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. за то, чтобы в телеграм-канале «Тушите свет» не вышла публикация о нем с информацией, которая «могла причинить вред правам и законным интересам главы «Ростеха» и его близких». «И десятки миллионов канал приносил (неправда), и адвокатов я всем отказалась оплачивать (неправда), и под следствием я тоже была (неправда), и вообще я всех кинула (неправда)», — заявила Собчак.

В целом передачи о ней она назвала «отчаянной натяжкой совы на глобус» и сочла «бесконечной подлостью» использование памяти о ее отце, экс-мэре Санкт-Петербурга (1991-1996) Анатолии Собчаке, против нее. В описании к передаче сказано, что «многим кажется, что дочь видного государственного деятеля Анатолия Собчака недостойна фамилии своего отца». Отмечается, что сам Собчак в 1992 году выступал за передачу России Одессы, Крыма, Херсона и Донбасса.

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По словам журналистки, информация, которая подавалась как «расследовательская», была взята из ее соцсетей. В частности, это данные о недвижимости на Бали и в Дубае, а также о гражданстве Израиля.

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Ксения Собчак НТВ иски защита чести и достоинства
Ксения Собчак фото

Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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