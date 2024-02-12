Власти и операторы обсудят условия замены местной связи на мобильную

Участники рынка обсуждают предложение в будущем создать условия для замены местной телефонной связи на мобильную. Многие страны отказываются от старых медных линий, но в основном — в пользу более современных проводных технологий

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В проекте плана мероприятий для реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года (копия есть у РБК) есть пункт «создание правовой основы для замены услуг местной телефонной связи услугами мобильной связи». В качестве пояснения указано, что необходимо внести изменения в Правила оказания услуг телефонной связи. Также сделана отсылка к целевым показателям стратегии, по которым к 2035 году доля населения России, постоянно проживающего на территории, где оказываются услуги мобильной связи в стандарте 5G, составит 30% в базовом сценарии и 60% — в целевом.

Минцифры должно разработать этот план мероприятий к 1 марта и сейчас обсуждает его черновик с участниками рынка. Как пояснил РБК представитель министерства, план еще разрабатывается, а перечисленные в нем инициативы — это свод предложений от телеком-рынка. «Они еще требуют обсуждения и корректировки, и могут не войти в итоговый документ, — подчеркнул он. — Речь об отключении местной телефонии, конечно же, не идет. Какую связь использовать (мобильную или иную) — личный выбор каждого пользователя».

По словам двух источников РБК на телекоммуникационном рынке, с предложением внести изменения в Правила оказания услуг связи ранее выступали «Ростелеком» и его «дочка» «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2). Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев. Но источник, близкий к этой компании, указал, что речь идет о том, что «когда-то придется задуматься об отказе от устаревших медных технологий, как это уже происходит в некоторых странах, и переходить на альтернативные решения».

Например, крупнейший британский оператор Vodafone планирует отключить медные телефонные линии в 2025 году из-за того, что продолжать поддерживать их существование сложно и дорого. Как говорится в пояснении к решению, после этого владельцы домашних телефонов смогут подключить их вместо настенной розетки к интернет-роутеру, а сами вызовы будут идти с помощью технологии VoIP (Voice over IP, интернет-телефония). При таком способе качество передачи голоса выше, чем при использовании медных линий, но в случае отключения электричества абонент не сможет сделать звонок. Vodafone советует при подобных отключениях пользоваться мобильным телефоном, а если его у абонента нет, связаться с клиентской поддержкой для «выяснения возможных опций».

В России и «Ростелеком», и другие крупные операторы местной телефонной связи, например, Московская городская телефонная сеть («дочка» МТС) последние годы проводили модернизацию своих сетей, переводили их на оптические технологии, но часть линий, подключенных в отдельных домах или учреждениях, остаются медными.

Поддерживают ли предложение эксперты

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков напомнил, что «Ростелеком» является основным исполнителем в программе устранения цифрового неравенства, по которой ранее устанавливал таксофоны, а сейчас подключает небольшие населенные пункты страны к интернету с помощью волоконно-оптических линий, а с 2021 года — к мобильной связи. «Когда компания приходит в них с интернетом, телефония, по сути, становится дополнительным и ненужным элементом — все услуги можно оказывать через интернет. Поддержание местной телефонии требует дополнительных инвестиций, которые можно не делать, заменив ее на мобильную связь», — отметил он. В то же время Кусков указал, что в России есть места, где пока нет ни интернета, ни мобильной связи, то есть полностью выключить местную связь невозможно.

Глава «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов говорит, что по итогам 2023 года в России менее 17 млн абонентов пользовались фиксированной телефонной связью, за год от услуги отказались свыше 1,5 млн пользователей. «Это давний тренд — за последние восемь лет абонентская база сократилась вдвое. При этом в бизнес-сегменте отток сравнительно небольшой, фиксированный номер по-прежнему важен для многих предприятий. Треть из всех существующих абонентов этой услуги сегодня — это юрлица», — рассказал Анкилов. Он отметил, что и эти абоненты, и физлица сейчас подключены как по старым аналоговым медным сетям, так и по IP-каналам, но доля последних растет.

Количество абонентов фиксированной телефонной связи снижается по всему миру. По данным Международного союза электросвязи (ITU), в 2023 году на каждых 100 жителей в среднем приходилось по 11 подписчиков этой услуги, тогда как 10 лет назад их было 16. Наибольшей популярностью услуга продолжает пользоваться в Европе (30 подписчиков на каждые 100 жителей) и Америке (18). При этом число пользователей фиксированного высокоскоростного интернета в мире за эти годы выросло с 10 до 19 на каждые 100 жителей, активных пользователей мобильной связи — с 27 до 87.

Представитель МТС не стал комментировать предложение отказаться от местной телефонии в пользу мобильной. Так же поступили представили «МегаФона» и «ЭР-Телеком Холдинга».

По мнению представителя «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «принудительная замена местного телефона на мобильный может быть сопряжена с нарушениями прав абонентов, в том числе на выбор оператора связи, а также спровоцировать для них дополнительные расходы».