Операторы вернулись к идее ввести плату для интернет-игроков за трафик

Интернет-компании могут заставить оплачивать развитие сетей связи в России: такие предложения включили в проект плана по реализации стратегии связи. Операторы вкладывают миллиарды в инфраструктуру, а зарабатывают на ней IT-игроки

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Предложения ввести плату для интернет-компаний приводятся в проекте плана мероприятий для реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года (копия есть у РБК). В документе они сформулированы так:

разработать и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий механизм соразмерного участия крупных интернет-компаний в развитии сетей связи;

разработать и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий механизм возмещения интернет-компаниями затрат операторов связи на выполнение требований «закона Яровой» (по нему операторы связи обязаны хранить аудио-записи и переписку своих абонентов в течение определенного срока. — РБК);

до конца этого года установить для интернет-компаний отчисления в резерв универсального обслуживания (специальный фонд, куда все операторы связи в стране должны платить по 1,2% годовой выручки от услуг связи; эти средства идут на финансирование программы устранения цифрового неравенства. — РБК). Разработать и утвердить правила расчета и уплаты этих отчислений.

Минцифры должно разработать план мероприятий для стратегии связи до 1 марта. На днях проект плана разослали для обсуждения участникам рынка, рассказал РБК источник в одной из телекоммуникационных компаний.

Представитель Минцифры пояснил РБК, что план мероприятий еще дорабатывается «совместно с отраслью и другими заинтересованными ведомствами» и что «текст документа постоянно видоизменяется». «Перечисленные инициативы — это свод предложений от телеком-рынка. Они еще требуют обсуждения и корректировки, и могут не войти в итоговый документ», — указал он.

Ранее с предложениями взимать в резерв универсального обслуживания взносы с крупных IT-компаний, которые продают свои продукты и услуги через интернет, выступал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. В 2021 году он говорил, что это поможет ускорить устранение цифрового неравенства. При этом Осеевский отмечал, что взносы необходимо брать как с российских, так и с зарубежных игроков. Еще в 2018 году он предлагал отменить в России принцип сетевой нейтральности (подразумевает, что операторы связи при пропуске трафика не должны давать приоритет какой-либо интернет-компании по сравнению с другими). Топ-менеджер предлагал дать операторам возможность передавать более быстро трафик компаний, оплативших это, указывая, что российские телеком-операторы инвестируют в развитие инфраструктуры, в то время Google, Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией в России) и др. получают прибыль за счет российских пользователей.

В сентябре 2023 года Forbes писал, что в Минцифры обсуждается законопроект, обязывающий крупные интернет-платформы платить операторам связи за пропуск «существенных объемов трафика», что по сути отменит принцип сетевой нейтральности. Предполагалось, что для пропуска большого объема трафика интернет-сервисов или платформ их владельцам нужно будет заключать договор с оператором и производить оплату. Определение того, что считается «большим объемом трафика» должен будет установить Роскомнадзор. Источники Forbes называли инициатором документа «Ростелеком», а основными объектами регулирования — онлайн-кинотеатры. Но сам законопроект до сих пор не внесен в Госдуму.

Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что они направили свои предложения в план мероприятий для реализации стратегии связи и продолжают вести диалог с регулятором и другими участниками рынка. Но детали комментировать не стал.

Что в стратегии отрасли связи говорится про сетевую нейтральность Стратегию развития отрасли связи утвердили в декабре прошлого года. В качестве одной из инициатив в документе упоминается необходимость «проработать вопрос взаимодействия» между телеком-операторами и интернет-компаниями для «определения соразмерных условий участия в развитии сетей связи с сохранением гарантированного бесплатного доступа граждан к обязательным общедоступным телеканалам во всех средах вещания и распространения контента и на всех интернет-площадках». В стратегии отмечается, что в последние годы растет потребление «тяжелого» интернет-трафика, на видео уже приходится 80% интернет-трафика. Это приводит к деградации качества услуг связи для всех пользователей, так как операторы не могут полностью переносить свои затраты на абонентов. Проблема усугубляется тем, что любые улучшения качества услуг связи ведут к симметричному повышению развлекательными сервисами разрешения транслируемого видео, то есть нагрузки на сети. С другой стороны, появляются сервисы, которым нужна связь с гарантированными параметрами скорости и задержки (беспилотные автомобили и т.д.).

Кто за и против предложения

По словам одного из собеседников РБК на телеком-рынке, среди крупнейших операторов связи помимо «Ростелекома» предложение поддерживают в «МегаФоне» и «ВымпелКоме» (бренд «Билайн»), МТС же выступает против, поскольку развивает собственный онлайн-кинотеатр Kion, который может попасть под обсуждаемое регулирование.

Представитель МТС отказался от комментариев. Представитель «МегаФона» сообщил РБК, что «вопрос разумного распределения издержек на развитие инфраструктуры между операторами связи и интернет-компаниями действительно становится все более актуальным на фоне ежегодного роста трафика на 25-30%». «Этот вызов обозначен в Стратегии развития отрасли связи, и дискуссия по этому поводу продолжается», — дополнил он.

По словам представителя «ВымпелКома», они «поддерживают инициативы, которые благоприятно скажутся на развитии инфраструктуры связи, но при условии равномерного распределения дополнительных инвестиционных ресурсов на всех участников телекоммуникационного рынка».

Представители «Яндекса» и VK отказались от комментариев. РБК направил запросы в онлайн-кинотеатры Start, Okko и «Иви».

Собеседник РБК в крупной интернет-компании указал, что операторы связи уже учитывают затраты на реализацию положений «закона Яровой» в своих тарифах. «Дополнительная нагрузка на интернет-компании, вероятнее всего, приведет к удорожанию услуг последних. При этом, судя по всему, не предусматривается дополнительный отчислений с иностранных интернет-компаний, что потенциально может снизить конкурентоспособность российских сервисов», — настаивает он. «Быстрый доступ к качественному и интересному контенту (в том числе и «тяжелому» — видео) — это конкурентное преимущество операторов связи ровно так же, как и наличие такого контента для интернет-площадок. Если последних обяжут делать отчисления операторам на инфраструктуру, то логично было бы обязать телеком-компании платить за контент его производителям», — указал собеседник РБК в еще одной интернет-компании.

Источник РБК в компании, развивающей видеосервисе, отметил, что основная часть «тяжелого» трафика в России приходится на YouTube, чей владелец Google не станет делать отчисления операторам в России, также не будут платить пиратские ресурсы, на которые тоже приходится значительная часть трафика. «Российские интернет-компании, генерирующие тяжелый трафик, также инвестируют в постоянное повышение его качества, как и операторы в развитие сетей. При этом все интернет-компании участвуют в развитии сетей, оплачивая аренду серверов, гарантированную скорость — это и есть их вклад. В любом случае, провода без контента и сервисов пользователю не нужны», — настаивает этот собеседник.

Предложения отменить в России принцип сетевой нейтральности ранее критиковала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). РБК направил запрос в ФАС.