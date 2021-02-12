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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» сообщил об утечке данных 5 тыс. почтовых ящиков

Информацию слил один из системных администраторов компании, обеспечивавших поддержку почтового сервиса. Владельцев скомпрометированных ящиков уже предупредили. «Яндекс» заявил в полицию в связи с утечкой
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Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Служба безопасности «Яндекса» раскрыла внутреннюю утечки информации, в ходе которой сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

Один из системных администраторов, обладавший доступом к почте пользователей и отвечавший за техподдержку сервиса скомпрометировал 4887 почтовых ящиков.

«Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи», — заявили в «Яндексе».

Менеджеры среднего звена оказались главными виновниками утечек информации
Технологии и медиа
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Сейчас в компании ведут внутреннее расследование и готовятся пересмотреть процессы работы сотрудников на аналогичных должностях, чтобы минимизировать риски утечек в будущем. По факту утечки «Яндекс» обратился в правоохранительные органы.

В декабре прошлого года в Сеть утекли персональные данные более чем 100 тыс. жителей Москвы, переболевших COVID-19. В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) заявили, что это произошло не в результате взлома, а из-за человеческого фактора — сотрудники, обрабатывавшие информацию, допустили ее передачу третьим лицам.

РЖД опровергли утечку данных после проникновения в сеть компании
Общество
Фото:Виктор Кручинин / ТАСС

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До этого в августе 2020 года в даркнет слили базу данных россиян, которые регистрировались для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. В ней были 1,1 млн серий и номеров паспортов. Продавец информации объяснил ценность базы данных ее актуальностью.

Автор
Михаил Котляр
«Яндекс» утечка данные электронная почта
Материалы по теме
PickPoint опроверг информацию об утечке данных пользователей
Общество
Менеджеры среднего звена оказались главными виновниками утечек информации
Технологии и медиа
РЖД опровергли утечку данных после проникновения в сеть компании
Общество
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