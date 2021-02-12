«Яндекс» сообщил об утечке данных 5 тыс. почтовых ящиков

Информацию слил один из системных администраторов компании, обеспечивавших поддержку почтового сервиса. Владельцев скомпрометированных ящиков уже предупредили. «Яндекс» заявил в полицию в связи с утечкой

Фото: Олег Яковлев / РБК

Служба безопасности «Яндекса» раскрыла внутреннюю утечки информации, в ходе которой сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

Один из системных администраторов, обладавший доступом к почте пользователей и отвечавший за техподдержку сервиса скомпрометировал 4887 почтовых ящиков.

«Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи», — заявили в «Яндексе».

Сейчас в компании ведут внутреннее расследование и готовятся пересмотреть процессы работы сотрудников на аналогичных должностях, чтобы минимизировать риски утечек в будущем. По факту утечки «Яндекс» обратился в правоохранительные органы.