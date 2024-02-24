Маск обвинил Google в «безумном расистском программировании»
Компания Google занимается «безумным» и «расистским» программированием, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter).
«Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — написал он.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Google была вынуждена ограничить работу своей нейросети Gemini из-за негативной реакции пользователей на сгенерированные изображения. Как отмечает издание, искусственный интеллект обучен создавать их на основе описаний, предоставленных человеком. При этом нейросеть не реагирует на формулировки, разжигающие ненависть и вражду, и «вносит разнообразие» в выдаваемые результаты.
По данным газеты, пользователи жаловались, что Gemini склонна генерировать изображения женщин и небелокожих людей, в частности, при воссоздании королей, викингов или немецких солдат времен Второй мировой войны.
«Мы работаем над тем, чтобы в скором времени улучшить подобные изображения», — ответили на сообщения в Google. Корпорация в ближайшее время выпустит обновление для нейросети, устраняющее недостатки, заверил представитель компании.
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