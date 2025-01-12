Искусственный интеллект начал искать экстремалов на горнолыжных курортах

«Сбер» начал пилотировать на своем горнолыжном курорте «Манжерок» программы для повышения безопасности туристов на склонах: одна выявляет неуверенно катающихся, другая — «опасных» лыжников

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Сбер» разработал и запатентовал две программы для повышения безопасности на горнолыжных курортах, следует из данных СПАРК. Одна из них предназначена для выявления неуверенно катающихся клиентов, вторая позволяет выявлять лыжников, которые катаются с опасной скоростью.

В основе программ, по словам представителя «Сбера», лежат модели компьютерного зрения, которые направлены на предотвращение негативных событий при катании: травм, выезда за пределы трасс и т.п. Лыжникам, которые катаются неуверенно, или, наоборот, слишком быстро, будет предложено соответствующее обучение или другие меры профилактики. Обе программы проходят пилотирование в этом зимнем сезоне (2024-2025) на горнолыжных склонах курорта «Сбера» «Манжерок». По результатам тестов будут собраны данные для дообучения моделей искусственного интеллекта и повышения их точности. Программы разработаны Центром искусственного интеллекта Сбербанка, они могут работать как сервис в «облаке» или могут быть интегрированы в действующую IT-инфраструктуру горнолыжных курортов.

«Манжерок» — один из крупнейших курортов в стране, расположен в республике Алтай. В конце сентября 2020 года экс-глава республики Олег Хорохордин и председатель правления «Сбера» Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта, инвестиции в который оценивались на уровне 4 млрд руб. Полностью «Манжерок» был открыт в декабре 2023 года. На его территории расположены пятизвездочный и трехзвездочный отели. Выручка ВК «Манжерок» в 2023 году выросла на 177%, до 1,5 млрд руб., убыток составил 3,5 млрд руб., следует из данных СПАРК.

По данным МТС Travel, летом 2024 года самым популярным горным курортом в России был горный кластер Сочи («Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна», их совместная доля 33%), на втором месте — «Манжерок» (15%, на третьем — «Архыз» (14%).

Представители «Яндекса» и МТС, которые наряду со «Сбером» занимаются развитием искусственного интеллекта, отказались комментировать инициативу конкурента.

Гендиректор горного курорта «Архыз» Роман Киранчук считает, что для улучшения безопасности гостей на склонах, в первую очередь, необходимо введение специального госрегулирования поведения катающихся и административной ответственности за нарушения в данной сфере. «Когда будут работать федеральные законы, то и любые сопроводительные инновации станут эффективнее — помогут быстрее адаптировать туристов к комфортным и безопасным занятиям лыжами или сноуборду», — отметил Каранчук. По его мнению, начинать необходимо с прививания культуры катания и соблюдения правил FIS — Международной федерации лыжного спорта и сноубординга, курирующей все виды лыжного спорта. «На российских горнолыжных курортах пока мы находимся только в самом начале этого важного пути», — дополнил глава курорта.