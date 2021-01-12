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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали об идее создать единую базу профилей виртуальных cим-карт

Подведомственный Россвязи институт предложил за счет государства создать единую платформу для хранения профилей виртуальных сим-карт. Он хочет сам управлять этой системой и обязать сотовых операторов пользоваться ею
Фото: David Paul Morris / Bloomberg
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

В России могут создать единую систему хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM), которая поможет защитить абонентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

С инициативой создать единую отечественную платформу хранения профилей выступил Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственный Россвязи.

eSIM— технология, которая позволяет создавать виртуальные сим-карты и с помощью специального встроенного в телефон чипа пользоваться одновременно услугами нескольких сотовых операторов. Предполагается, что в ближайшие годы она заменит традиционные сим-карты, уже сейчас на рынке есть несколько десятков моделей гаджетов, поддерживающих эту технологию.

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
Технологии и медиа
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В России нет законодательного регулирования применения eSIM. Отечественные операторы сотовой связи пользуются различными решениями для хранения профилей виртуальных сим-карт, среди которых в том числе зарубежные.

ЦНИИС предлагает создать за счет бюджета единую платформу, которой будет управлять самостоятельно, пишет газета. Операторов связи хотят обязать пользоваться ее услугами. Сейчас институт готовит концепцию применения eSIM в России, в которой прописаны эти правила. В Минцифры заявили, что положительно относятся к созданию такой системы хранения данных, но подчеркнули, что исполнителя для такого проекта нужно определять с помощью открытого конкурса.

РБК направил запросы в Россвязь и ЦНИИС.

Россвязь найдет подрядчика для внедрения виртуальных сим-карт
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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

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В МТС подчеркнули, что распределенная система хранения данных более безопасна, к тому же операторы смогут создавать собственные платформы.

Весной 2020 года Россвязь начала поиски подрядчика для внедрения технологии eSIM в стране. Источники РБК сообщали, что в тендере намеревался принимать участие ЦНИИС.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон» стали подключать своих абонентов к eSIM в июле прошлого года. Клиенты операторов получили возможность подключаться к сетям удаленно за несколько минут. Ранее для получения сим-карты нужно было посетить салон сотовой связи или же ждать доставку курьером.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Анастасия Скрынникова
связь сотовые операторы сим-карты безопасность
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