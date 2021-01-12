СМИ узнали об идее создать единую базу профилей виртуальных cим-карт

Подведомственный Россвязи институт предложил за счет государства создать единую платформу для хранения профилей виртуальных сим-карт. Он хочет сам управлять этой системой и обязать сотовых операторов пользоваться ею

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В России могут создать единую систему хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM), которая поможет защитить абонентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

С инициативой создать единую отечественную платформу хранения профилей выступил Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственный Россвязи.

eSIM— технология, которая позволяет создавать виртуальные сим-карты и с помощью специального встроенного в телефон чипа пользоваться одновременно услугами нескольких сотовых операторов. Предполагается, что в ближайшие годы она заменит традиционные сим-карты, уже сейчас на рынке есть несколько десятков моделей гаджетов, поддерживающих эту технологию.

В России нет законодательного регулирования применения eSIM. Отечественные операторы сотовой связи пользуются различными решениями для хранения профилей виртуальных сим-карт, среди которых в том числе зарубежные.