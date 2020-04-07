Россвязь найдет подрядчика для внедрения виртуальных сим-карт

Россвязь ищет подрядчика на разработку концепции внедрения технологии eSIM в России. Среди прочего он должен изучить возможность применения биометрии для удаленной идентификации абонента

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило тендер на разработку концепции применения технологии электронной сим-карты (eSIM) в России. Конкурс был объявлен 31 марта, максимальная стоимость контракта — 15 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Исполнитель должен будет завершить работу к середине декабря 2020 года.

eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам. Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei и др. устройствах.

В техническом задании контракта Россвязь указала, что технология найдет свое широкое применение в телефонах и устройствах интернета вещей. Среди преимуществ для пользователей от внедрения eSIM — возможность дистанционного обслуживания у оператора связи, удобство использования, а также уменьшение размеров абонентских устройств и снижение затрат на их производство. Операторы связи смогут перейти к прямым продажам, улучшить клиентский сервис, снизить издержки.

В рамках контракта исполнитель должен будет: