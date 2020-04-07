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Россвязь найдет подрядчика для внедрения виртуальных сим-карт

Россвязь ищет подрядчика на разработку концепции внедрения технологии eSIM в России. Среди прочего он должен изучить возможность применения биометрии для удаленной идентификации абонента
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило тендер на разработку концепции применения технологии электронной сим-карты (eSIM) в России. Конкурс был объявлен 31 марта, максимальная стоимость контракта — 15 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Исполнитель должен будет завершить работу к середине декабря 2020 года.

eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам. Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei и др. устройствах.

В техническом задании контракта Россвязь указала, что технология найдет свое широкое применение в телефонах и устройствах интернета вещей. Среди преимуществ для пользователей от внедрения eSIM — возможность дистанционного обслуживания у оператора связи, удобство использования, а также уменьшение размеров абонентских устройств и снижение затрат на их производство. Операторы связи смогут перейти к прямым продажам, улучшить клиентский сервис, снизить издержки.

В рамках контракта исполнитель должен будет:

  • представить предложения об идентификации пользователя eSIM и проверке подлинности его данных. В качестве примера удаленной идентификации предлагается использовать биометрические данные;
  • изучить возможность использования в eSIM технологий информационной безопасности, в частности отечественной криптографии. Подрядчик проанализирует, как они могут использоваться в сетях иностранных операторов связи, например, если абонент окажется в роуминге, а также как устройства с иностранной криптографией будут работать в российских сетях связи;
  • разработать перечень нормативно-правовых актов, которые необходимо скорректировать для внедрения eSIM;
  • провести патентные исследования «в части рассмотрения возможности разработки eSIM, реализующей отечественные криптографические алгоритмы»;
  • изучить зарубежный опыт использования технологии и результаты российских пилотных проектов.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что в тендере намерен принять участие Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), который обеспечивает работу системы переноса мобильных номеров при смене оператора. РБК направил запрос в институт и Россвязь.

Кто заинтересован во внедрении eSIM

Сейчас известно о трех операторах, которым позволили провести эксперимент с eSIM. Это «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), «Сонет» (Easy4) и «Тинькофф Мобайл». Два последних — это виртуальные операторы мобильной связи, которые оказывают услуги на сети «Т2 РТК Холдинга». По словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, разрешение на продажу eSIM может получить любой оператор, который уладит вопросы безопасности с ФСБ. Об интересе к eSIM заявляли и представители «большой тройки».

В сентябре прошлого года занимавший пост вице-премьера Максим Акимов поручил Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и ФСБ проработать легализацию виртуальных сим-карт до 15 января 2020 года. Однако в декабре прошлого года Константин Носков (тогда — глава Минкомсвязи) попросил продлить срок подготовки необходимых нормативно-правовых актов до декабря 2020 года. По словам источника РБК, близкого к правительству, эту просьбу удовлетворили.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев
Теги: Россвязь, сим-карты, мобильные операторы, виртуальный оператор
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