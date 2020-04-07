Россвязь найдет подрядчика для внедрения виртуальных сим-карт
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило тендер на разработку концепции применения технологии электронной сим-карты (eSIM) в России. Конкурс был объявлен 31 марта, максимальная стоимость контракта — 15 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Исполнитель должен будет завершить работу к середине декабря 2020 года.
eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам. Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei и др. устройствах.
В техническом задании контракта Россвязь указала, что технология найдет свое широкое применение в телефонах и устройствах интернета вещей. Среди преимуществ для пользователей от внедрения eSIM — возможность дистанционного обслуживания у оператора связи, удобство использования, а также уменьшение размеров абонентских устройств и снижение затрат на их производство. Операторы связи смогут перейти к прямым продажам, улучшить клиентский сервис, снизить издержки.
В рамках контракта исполнитель должен будет:
- представить предложения об идентификации пользователя eSIM и проверке подлинности его данных. В качестве примера удаленной идентификации предлагается использовать биометрические данные;
- изучить возможность использования в eSIM технологий информационной безопасности, в частности отечественной криптографии. Подрядчик проанализирует, как они могут использоваться в сетях иностранных операторов связи, например, если абонент окажется в роуминге, а также как устройства с иностранной криптографией будут работать в российских сетях связи;
- разработать перечень нормативно-правовых актов, которые необходимо скорректировать для внедрения eSIM;
- провести патентные исследования «в части рассмотрения возможности разработки eSIM, реализующей отечественные криптографические алгоритмы»;
- изучить зарубежный опыт использования технологии и результаты российских пилотных проектов.