Разработчик чипов предупредил о «восстании машин»

Глава британского чипмейкера Arm Рене Хаас заявил, что его самый большой страх, касающийся развития искусственный интеллекта, — что он получит контроль над человеком. Он призвал найти способ «отключить систему»

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Люди вскоре могут потерять контроль над искусственным интеллектом, учитывая темпы его развития. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава одного из ведущих разработчиков чипов Arm Holdings Рене Хаас.

«Меня беспокоит то, что люди теряют возможности (по сравнению с машинами). Нужно найти какую-то кнопку отмены, черный ход, способ отключить систему», — сказал Хасс.

В то же время он отметил, что в ближайшем будущем Arm Holdings окажется столь же важной для революции генеративного искусственного интеллекта, как и для смартфонов, где ее полупроводники распространены повсеместно. «Изменения наступят уже в течение следующих пяти-десяти лет», — добавил глава компании.

Arm Holdings Plc была приобретена японской компанией Softbank в 2016 году за $32 млрд. Как отмечает Bloomberg, Arm Holdings «вездесущ», поскольку технологии компании или разработанные ей микропроцессоры используются в 99% смартфонов, продаваемых ежегодно. В сентябре компания провела на NASDAQ крупнейшее IPO 2023 года: инвесторы оценили всю Arm в $54,5 млрд, компания выручила от продажи своих акций $4,9 млрд.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти регулировать использование искусственного интеллекта. По его мнению, без государственного надзора быстроразвивающийся ИИ может стать «опасностью для общества» и представлять реальную угрозу для будущего человечества.

До этого о подобных рисках высказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он отмечал, что широкое распространение технологии «поднимает ряд сложных вопросов о рабочей силе, правовой системе, необъективности и многом другом».

Российский президент Владимир Путин в этом ноябре также заявил, что с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования.