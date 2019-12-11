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Бывший партнер Усманова увеличит долю в собственном радиохолдинге
Владелец телеканала «Муз-ТВ» Иван Таврин готовится увеличить долю в холдинге «Выбери радио» до 78%, выкупив пакет у фонда «Эльбрус Капитал». Фонд ищет покупателя на свои 20% с прошлого года
Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Принадлежащее Ивану Таврину ООО «Новый Медиа Холдинг» подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 19,9% ООО «Холдинг «Выбери Радио». Заявление поступило 25 ноября 2019 года, следует из сообщения ведомства.

Холдинг «Выбери радио» объединяет региональные радиостанции, ретранслирующие популярные столичные форматы: «Европа Плюс», «Ретро FM», «Русское радио», Maximum, DFM, «Детское радио». У холдинга есть и собственный проект «Радиола». Сейчас в «Выбери радио», как указано на его сайте, входят 95 станций в 18 городах.

Основателю «Выбери радио» Ивану Таврину сейчас принадлежит 59,08% головной компании холдинга. Небольшие пакеты есть у его партнеров, с которыми он начинал в 1990-е заниматься медиабизнесом: у содиректора AliExpress Russia и члена совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Сергеева — 1,67%, у Евгения Чермашенцева — 1,6%. Совладельцами холдинга также являются Алексей Седов (2,2%) и семья вице-президента МТС Игоря Мишина (6,92%) — они получили долю в «Выбери радио», передав в холдинг принадлежавшие им станции в Поволжье и на Урале соответственно.

20% «Выбери радио» принадлежит структуре одного из инвестиционных фондов «Эльбрус Капитал», еще 8,36% — у основателя «Эльбрус Капитала» Дмитрия Крюкова. Изначально фонду «Эльбрус Капитал» принадлежали 28,36% «Выбери радио», но в конце 2015 года холдинг был вынужден изменить структуру собственности, поскольку закон «О СМИ» запретил иностранцам с января 2016 года владеть более 20% в любой компании — учредителе российского СМИ.

В прошлом году стало известно, что «Эльбрус Капитал» ищет покупателя на свой пакет в «Выбери радио». Тогда 28,36% оценивались в $12–15 млн, сообщал «Коммерсантъ», исходя из оценки всего радиохолдинга в $42–53 млн.

Гендиректор «Выбери радио» Вадим Терещук, Таврин и Крюков отказались от комментариев.

В поданном в ФАС ходатайстве речь идет о возможной покупке Тавриным доли как раз фонда «Эльбрус Капитал», уточнил РБК источник, близкий к совладельцам «Выбери радио». По его словам, фонду не удалось найти покупателя на стороне и теперь придется договариваться о сделке «внутри». Из бизнеса планирует выйти не только «Эльбрус Капитал», но и сам Крюков, уточнил собеседник РБК.

Чем известен «Эльбрус Капитал»

«Эльбрус Капитал» основан в 2007 году Дмитрием Крюковым и Александром Савиным, до этого работавшими в «Ренессанс Капитале» и «Альфа-Групп», а также основателем европейского инвестиционного фонда Waterland Робом Тиленом.

Суммарная стоимость активов, по собственным данным, составляет более $800 млн: $324 млн у первого фонда, основанного в 2007 году, и еще $550 млн у второго, учрежденного в 2014-м. Всего с момента основания оба фонда инвестировали в 20 компаний, среди которых частные клиники «Национальная медицинская сеть», сеть постаматов PickPoint, оператор экспресс-доставки DPD, онлайн-сервис HeadHunter.

В мае 2019 года HeadHunter разместил свои ценные бумаги на американской бирже NASDAQ по цене $13,5 за штуку. Вся компания была оценена в $675 млн. После IPO у фонда «Эльбрус Капитал» остались 40,4% HeadHunter.

В 2018 году выручка «Выбери радио» по МСФО достигла 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 112 млн руб., сообщило в октябре рейтинговое агентство «Эксперт РА». В целом затраты на радиорекламу (основной источник дохода вещателей) Ассоциация коммуникационных агентств России оценила в прошлом году в 16,9 млрд руб.

За девять месяцев 2019 года рекламные доходы российских радиостанций снизились на 5%, до 10,9–11,1 млрд руб. На фоне падения интереса рекламодателей к этому сегменту менеджмент «Выбери радио» пересмотрел стратегию развития, указывают аналитики «Эксперт РА»: в 2019–2020 годах холдинг не планирует активного приобретения новых радиостанций. В 2018 году «Выбери радио» скупал станции в регионах.

«Выбери радио» — операционно успешный бизнес, следует из данных «Эксперт РА». По итогам 2018 года его рентабельность по OIBDA равнялась 28%, а за двенадцать месяцев, закончившихся в июне 2019-го, — 29%. Для сравнения: у Mail.Ru Group рентабельность по близкому показателю EBITDA в 2018 году была 29,5%, у «Яндекса» по скорректированной EBITDA — 32%.

Другие активы Таврина

Ивану Таврину принадлежит телевизионный холдинг ЮТВ, который управляет телеканалами «Муз-ТВ», «Ю» и Disney. До 2018 года партнером Таврина по ЮТВ был миллиардер Алишер Усманов (в 2012–2016 годах Таврин был гендиректором подконтрольного Усманову «МегаФона»).

В конце 2017 года Усманов отказался от своей доли в телевизионном бизнесе, а Таврин взамен перестал быть миноритарием USM Holdings, на которую тогда были оформлены все активы Усманова. В 2018 году Таврин приобрел оператора наружной рекламы Gallery.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Иван Таврин, радио, холдинг, ЮТВ, Алишер Усманов
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