Бывший партнер Усманова увеличит долю в собственном радиохолдинге

Владелец телеканала «Муз-ТВ» Иван Таврин готовится увеличить долю в холдинге «Выбери радио» до 78%, выкупив пакет у фонда «Эльбрус Капитал». Фонд ищет покупателя на свои 20% с прошлого года

Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Принадлежащее Ивану Таврину ООО «Новый Медиа Холдинг» подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 19,9% ООО «Холдинг «Выбери Радио». Заявление поступило 25 ноября 2019 года, следует из сообщения ведомства.

Холдинг «Выбери радио» объединяет региональные радиостанции, ретранслирующие популярные столичные форматы: «Европа Плюс», «Ретро FM», «Русское радио», Maximum, DFM, «Детское радио». У холдинга есть и собственный проект «Радиола». Сейчас в «Выбери радио», как указано на его сайте, входят 95 станций в 18 городах.

Основателю «Выбери радио» Ивану Таврину сейчас принадлежит 59,08% головной компании холдинга. Небольшие пакеты есть у его партнеров, с которыми он начинал в 1990-е заниматься медиабизнесом: у содиректора AliExpress Russia и члена совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Сергеева — 1,67%, у Евгения Чермашенцева — 1,6%. Совладельцами холдинга также являются Алексей Седов (2,2%) и семья вице-президента МТС Игоря Мишина (6,92%) — они получили долю в «Выбери радио», передав в холдинг принадлежавшие им станции в Поволжье и на Урале соответственно.

20% «Выбери радио» принадлежит структуре одного из инвестиционных фондов «Эльбрус Капитал», еще 8,36% — у основателя «Эльбрус Капитала» Дмитрия Крюкова. Изначально фонду «Эльбрус Капитал» принадлежали 28,36% «Выбери радио», но в конце 2015 года холдинг был вынужден изменить структуру собственности, поскольку закон «О СМИ» запретил иностранцам с января 2016 года владеть более 20% в любой компании — учредителе российского СМИ.

В прошлом году стало известно, что «Эльбрус Капитал» ищет покупателя на свой пакет в «Выбери радио». Тогда 28,36% оценивались в $12–15 млн, сообщал «Коммерсантъ», исходя из оценки всего радиохолдинга в $42–53 млн.