В Роспотребнадзоре предложили лечить ВИЧ редактированием генома

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Показавший средний палец трибунам игрок «Шахтера» осудил расизм фанатов Спорт, 13:07 FT узнал о покупках семьи Башара Асада недвижимости в Москва-Сити Общество, 12:59 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:58 Как собирался проект «Русский YouTube 2019» Стиль, 12:55 Как BIM-технологии перезапустят устаревшие торговые центры Партнерский материал, 12:55 Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Экономика, 12:54 Путин объяснил сокращение расходов на оборону Политика, 12:46 Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру Политика, 12:34 Можно ли питаться быстрорастворимой лапшой Стиль, 12:34 На Кольцевой линии метро в Москве остановили движение поездов Общество, 12:29 Акции с потенциалом роста на 113%. Что нужно знать о ценных бумагах ТГК-1 Quote, 12:27 Как Рив Гош увеличил онлайн-продажи в 2,5 раза РБК и SAP, 12:25 МИД России увидел за событиями в Боливии «лекала срежиссированного» путча Политика, 12:24 Сотовые операторы ответили на прогнозы о повышении тарифов на связь Технологии и медиа, 12:21
Технологии и медиа ,  
0 
В Роспотребнадзоре предложили лечить ВИЧ редактированием генома
Ведомство разработало терапию, направленную на внесение изменений в генетический аппарат клеток человека
Фото: Eric Vidal / Reuters

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработала с целью лечения ВИЧ-инфекций российскую версию системы редактирования генома CRISPR, основанную на внесении изменений в генетический аппарат клеток. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Научно-консультативный клинико-диагностический центр ЦНИИ эпидемиологии разработал платформу по производству компонентов системы редактирования генома CRISPR и получил российский патент. Сейчас специалисты института готовят заявку о регистрации патента в Международное патентное ведомство (WIPO).

Общество
Исследователи из США впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, системы CRISPR можно использовать для терапии ВИЧ, наследственных и приобретенных заболеваний, среди которых рак, аутоиммунные и орфанные заболевания. Как пояснили в службе, тест-системы CRISPR позволяют проводить диагностику без применения специализированного оборудования.

На сегодняшний день существуют несколько методов редактирования геномов — системы TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nucleases) и CRISPR/Cas9, элементами которой служат некодирующие рибонуклеиновые кислоты (РНК) и белки Cas.

«В настоящее время в Центральном институте эпидемиологии Роспотребнадзора разработана пока только еще платформа для создания таких новых лекарств и диагностических систем на основе технологий, связанных с применением редактирования генов», — сообщил РБК академик РАН, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он отметил, что данная технология позаимствована у бактерий, которые с помощью подобной системы борются с вирусами — бактериофагами. «Выяснилось, что бактерии через некоторые время перестают поддаваться воздействию фагов. Оказалось, что они создали такую систему, которая позволяет им находить и вырезать куски этого вируса из своего генома и таким образом защищаться от инфекции», — пояснил он. Отсюда возникла идея использовать этот метод для лечения людей от вирусных заболеваний, говорит Покровский. «Конечно, для создания лекарств еще далеко, но уже у нас есть мастерская, которая позволит это сделать в течение нескольких лет», — рассказал он.

В сентябре Bloomberg узнал о встрече российских генетиков с представителями Минздрава, посвященной проблеме редактирования ДНК человека. Поводом для собрания называлось исследование биолога Дениса Ребрикова. Он работает с семейной парой глухих, которая не хочет, чтобы их ребенок унаследовал их патологию. Биолог хочет помочь им с помощью редактирования ДНК.

По мнению противников биолога, одобрение его заявки подтолкнет ученых на проведение рискованных экспериментов со сперматозоидами, яйцеклетками и эмбрионами до того, как будет создана структура для контроля этой спорной области науки.

О долгосрочном воздействии системы редактирования генов Crispr на организм человека пока мало известно. По словам критиков Ребрикова, для того чтобы быть уверенным в том, что редактирование ДНК безопасно, могут уйти десятилетия.

Директор НИИ биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича, академик РАН Андрей Лисица подтверждал РБК, что встреча ученых-генетиков и представителей Минздрава прошла 24 июля 2019 года в Медико-генетическом научном центре. По словам академика Лисицы, встреча проводилась под председательством главного внештатного специалиста Минздрава России, директора Медико-генетического научного центра Сергея Куцева. Организатором выступила Российская ассоциация содействия науке.

По данным Bloomberg, участником встречи была в том числе эндокринолог Мария Воронцова, которую СМИ называли дочерью президента России Владимира Путина. Лисица отказался комментировать состав участников встречи, призвав «не мистифицировать» мероприятие.

В конце октября глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что по итогам девяти месяцев число случаев заражения ВИЧ снизилось. По ее словам, в прошлом году тестирование на ВИЧ прошли 30 млн человек, это самый высокий показатель в мире. Сегодня зарегистрированы около 900 тыс. инфицированных ВИЧ, при этом на лечении из них находятся 66%, уточняла министр. «Я надеюсь, что к концу года это будет уже 75%, и мы на следующий год поставили для себя задачу 90%», — отметила она.

Авторы: Кристина Астафурова, Екатерина Костина
Теги: Роспотребнадзор, ВИЧ
Материалы по теме
Исследователи из США впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ
Общество
Роспотребназдор объявил о разработке новых методов лечения гепатита В
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter