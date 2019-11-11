В Роспотребнадзоре предложили лечить ВИЧ редактированием генома

«В настоящее время в Центральном институте эпидемиологии Роспотребнадзора разработана пока только еще платформа для создания таких новых лекарств и диагностических систем на основе технологий, связанных с применением редактирования генов», — сообщил РБК академик РАН, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он отметил, что данная технология позаимствована у бактерий, которые с помощью подобной системы борются с вирусами — бактериофагами. «Выяснилось, что бактерии через некоторые время перестают поддаваться воздействию фагов. Оказалось, что они создали такую систему, которая позволяет им находить и вырезать куски этого вируса из своего генома и таким образом защищаться от инфекции», — пояснил он. Отсюда возникла идея использовать этот метод для лечения людей от вирусных заболеваний, говорит Покровский. «Конечно, для создания лекарств еще далеко, но уже у нас есть мастерская, которая позволит это сделать в течение нескольких лет», — рассказал он.

В сентябре Bloomberg узнал о встрече российских генетиков с представителями Минздрава, посвященной проблеме редактирования ДНК человека. Поводом для собрания называлось исследование биолога Дениса Ребрикова. Он работает с семейной парой глухих, которая не хочет, чтобы их ребенок унаследовал их патологию. Биолог хочет помочь им с помощью редактирования ДНК.

По мнению противников биолога, одобрение его заявки подтолкнет ученых на проведение рискованных экспериментов со сперматозоидами, яйцеклетками и эмбрионами до того, как будет создана структура для контроля этой спорной области науки.

О долгосрочном воздействии системы редактирования генов Crispr на организм человека пока мало известно. По словам критиков Ребрикова, для того чтобы быть уверенным в том, что редактирование ДНК безопасно, могут уйти десятилетия.

Директор НИИ биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича, академик РАН Андрей Лисица подтверждал РБК, что встреча ученых-генетиков и представителей Минздрава прошла 24 июля 2019 года в Медико-генетическом научном центре. По словам академика Лисицы, встреча проводилась под председательством главного внештатного специалиста Минздрава России, директора Медико-генетического научного центра Сергея Куцева. Организатором выступила Российская ассоциация содействия науке.

По данным Bloomberg, участником встречи была в том числе эндокринолог Мария Воронцова, которую СМИ называли дочерью президента России Владимира Путина. Лисица отказался комментировать состав участников встречи, призвав «не мистифицировать» мероприятие.

В конце октября глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что по итогам девяти месяцев число случаев заражения ВИЧ снизилось. По ее словам, в прошлом году тестирование на ВИЧ прошли 30 млн человек, это самый высокий показатель в мире. Сегодня зарегистрированы около 900 тыс. инфицированных ВИЧ, при этом на лечении из них находятся 66%, уточняла министр. «Я надеюсь, что к концу года это будет уже 75%, и мы на следующий год поставили для себя задачу 90%», — отметила она.