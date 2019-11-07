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Исследователи из США впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ
Новый подтип ВИЧ обнаружили впервые с 2000 года. Как именно он влияет на организм, пока не известно, но ученые отмечают, что против нового штамма сработают уже действующие препараты для лечения ВИЧ
Фото: Kostas Tsironis / Bloomberg

Вирусологи из Миссурийского университета совместно с медицинской компанией Abbott Laboratories обнаружили новый штамм ВИЧ. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

У ВИЧ существует несколько подтипов или штаммов, кроме того, в течение времени они могут меняться и мутировать. Ученые выявили, что новый штамм — часть группы M вируса ВИЧ-1 (подтип L). Как отмечает Abbott Laboratories, именно эта группа ВИЧ широко распространена во всему миру. Это первый новый штамм группы М с 2000 года, когда ученым удалось установить принципы классификации подтипов.

Чтобы доказать существование нового подтипа, исследователям потребовалось найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первые два ученые обнаружили в Демократической Республике Конго в 1983 и 1990 годах. Третий был найден там же в 2001 году в рамках исследования о предотвращении передачи вируса ребенку от матери.

CNN отмечает, что последний образец вируса был похож на первые два. Тогда не было технологий, чтобы проверить, являлся ли он новым штаммом, а доказать его принадлежность к группе М удалось только сейчас. Как передает телеканал, предполагается, что современные лекарства против ВИЧ, действующие на большинство штаммов, помогут бороться и с ним.

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Как передает слова сотрудницы Abbott Laboratories CNN, обнаруженный штамм может стать «серьезной проблемой для диагностических тестов». Но, по словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, причин для беспокойства нет: существующие методы лечения ВИЧ сработают и в случае с новым штаммом.

«Это открытие напоминает нам о том, что для прекращения эпидемии ВИЧ мы должны продолжать исследовать этот постоянно меняющийся вирус и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его развития», — отмечает профессор Миссурийского университета Кэрол Макартур.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, ВИЧ, исследование
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