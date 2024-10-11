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Технологии и медиа ,  
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Т2 рассказала о сносе сотовой вышки из-за радиофобии в башкирском селе

T2 отметила, что вышка в селе Ташбулатово упала во второй раз. В 2021 году ее снесли из-за «радиофобных настроений» тех, кто опасается излучения 5G, заявили там. При этом станция обеспечивала 1,3 тыс. жителей связью 2G и 4G

Падение вышки сотовой связи T2 (ранее — Tele2) в башкирском селе Ташбулатово, согласно результатам предварительного осмотра, стало «следствием деятельности третьих лиц», сообщили РБК в компании, уточнив, что ожидают результатов экспертизы.

Оборудование находилось на столбе инфраструктурного оператора и давало 1,3 тыс. жителей села доступ к сетям 2G и 4G. В компании подчеркнули, что в «нормативном состоянии» конструкции сомнений нет, поскольку недавно проводился ежегодный технический осмотр. Сообщение об отключении сервисов на базовой станции T2 получила 6 октября.

«Это не первый подобный инцидент в селе Ташбулатово. В 2021 году после завершения строительства базовой станции, еще до запуска ее в эксплуатацию, третьи лица уже производили снос конструкции. Преступление было обусловлено радиофобными настроениями лиц, которые опасались излучения 5G. При этом в РФ нет коммерческих сетей пятого поколения», — заявили в T2.

Компания отметила, что правоохранительные органы проводят проверку по этому инциденту, а повреждение чужого имущества влечет уголовную ответственность.

«Восстановление работы базовой станции займет продолжительное время, этим будет заниматься собственник — инфраструктурный оператор. Как правило, этот процесс занимает от трех месяцев и более — в зависимости от наличия металлоконструкций и оборудования, возможности использования прошлого фундамента», — добавили в T2.

В селе в Башкирии местные жители «опять» снесли вышку сотовой связи
Технологии и медиа
Фото:ufa_chp02 / Telegram

«Башинформ» писало, что у мачты вышки неизвестные открутили крепежные болты основания, после чего она упала и зацепила линию электропередачи. Финансовый ущерб от этого может достигнуть 3 млн руб., по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, писало издание.

В 2021 году в этом селе также упала вышка сотовой связи, тогда местные жители заявили об опасении из-за излучения 5G. В Tele2 тогда также отмечали, что вышка обеспечивает доступ к связи по стандартам 2G и 4G. «В случаях, когда у местного населения возникают вопросы об оборудовании, Tele2 всегда открыта для конструктивного диалога», — добавили в компании.

В МВД сообщали тогда, что вышка, по предварительной информации, упала сама. «Предварительно установлено, что местный житель на принадлежащем ему земельном участке установил вышку, которая разрушилась из-за технических причин. В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в надзорные органы», — прокомментировали в пресс-службе башкирского управления МВД.

Глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) Сергей Гаврилов заявил «РИА Новости», что при доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки, установленной вблизи жилья, можно потребовать ее сноса и выплаты компенсации. В случае таких опасений следует обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, уточнил он.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Башкирия Вышка сотовая связь 5G 4G Tele2
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