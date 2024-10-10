В селе в Башкирии местные жители «опять» снесли вышку сотовой связи

В селе Ташбулатово в Башкирии упала сотовая вышка — у нее открутили крепежные болты. В 2021 году в этом же селе уже падала вышка мобильной связи. Тогда в МВД сообщили, что, по всей видимости, она упала сама

Фото: ufa_chp02 / Telegram

Жители села Ташбулатово Абзелиловского района Башкирии обрушили вышку сотовой связи, которая обеспечивала мобильную связь в радиусе до 35 км, сообщает «Башинформ».

Неизвестные открутили у мачты вышки крепежные болты основания, после чего она упала и зацепила линию электропередачи. Финансовый ущерб от этого может достигнуть 3 млн руб., по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточняет «Башинформ».

Телеканал UTV сообщил, что вышка принадлежала провайдеру Т2 (Tele2). По словам очевидцев, одной из причин сноса могла стать близость к селу.

Для жителей Ташбулатово это уже не первый случай падения вышки сотовой связи. В 2021 году в этом селе упала вышка, тогда местные жители заявили об опасении из-за излучения 5G.

В Tele2 тогда сообщали «РБК Уфа», что вышку ставили, чтобы обеспечить жителей связью по стандартам 2G и 4G. «В случаях, когда у местного населения возникают вопросы об оборудовании, Tele2 всегда открыта для конструктивного диалога», — добавили в компании. В МВД сообщали тогда, что вышка, по предварительной информации, упала сама. «Предварительно установлено, что местный житель на принадлежащем ему земельном участке установил вышку, которая разрушилась из-за технических причин. В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в надзорные органы», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.