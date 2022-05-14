SpaceX запустит на орбиту две ракеты с 53 спутниками Starlink
Компания SpaceX запустила на околоземную орбиту Falcon 9 с 53 спутниками Starlink 14 мая 01:07 мск и планирует запуск еще одной ракеты с тем же числом спутников в 23:40 мск, говорится на сайте компании.
Запуск стартовавшей ракеты произошел с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Первой ступень ракеты, участвующая в этой миссии, дважды до этого выводила спутники Starlink на орбиту, а также запускала Sentinel-6 Michael Freilich, DART.
Следующий запуск Falcon 9 с 53 спутниками Starlink запланирован на 23:40 того же дня по московскому времени, резервное время старта — 15 мая 23:12 мск. Эта ракета стартует со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.
6 мая SpaceX также вывела на орбиту 53 спутника Starlink. Для первой ступени ракеты, участвовавшей в этой миссии, это стало седьмым запуском Starlink. Ракета стартовала с пусковой площадки космического центра Кеннеди во Флориде.
27 февраля глава SpaceX Илон Маск сообщил, что сервис Starlink стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы, которые обеспечивают его работу. Спустя сутки министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что первая партия оборудования прибыла в страну, не уточнив при этом, какое именно оборудование получила Украина и как оно будет применяться.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после этого заявил, что поставка Starlink бессмысленна. По его словам, поставленные SpaceX пользовательские терминалы дают возможность их использования для выхода в интернет в обход наземных кабелей, однако эта техника не работает без приемных станций. «У SpaceX одна станция стоит $10 тыс. И их должно быть много. Поэтому это скорее очередной его [Маска] пиар на войне», — заключил Рогозин.
4 марта Маск призвал с осторожностью пользоваться наземной аппаратурой по обеспечению доступа в интернет Starlink на Украине, так как оборудование может стать целью для атаки. «Важное предупреждение: Starlink — единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью [атаки]. Пожалуйста, используйте с осторожностью», — указал он.
8 мая Рогозин заявил, что Маск «по-взрослому» за снабжение «фашистских сил на Украине» средствами военной связи. Речь шла о поставках абонентского оборудования бойцам батальона «Азов» и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами, о которых ранее рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.