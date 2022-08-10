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SpaceX вывела на орбиту 52 спутника Starlink

Ракета Falcon-9 со спутниками на борту
Ракета Falcon-9 со спутниками на борту (Фото: SpaceX / Twitter)

Американская компания SpaceX вывела на орбиту Земли еще 52 интернет-спутника Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter.

«Развертывание 52 спутников Starlink подтверждено», — сообщили в SpaceX спустя 16 минут после запуска.

Ракету Falcon-9 со спутниками на борту запустили с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди (штат Флорида) в 22:14 по местному времени (05:14 мск). Пуск должен был состояться вечером 9 августа, однако его перенесли примерно на три часа.

Компания регулярно запускает в космос разные спутники на Falcon 9. В феврале это был итальянский радиолокационный спутник COSMO-Skymed. Также SpaceX запускала на ней зонды для защиты планеты от астероидов

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

С начала года SpaceX неоднократно отправляла в космос ракеты Falcon 9 с десятками спутников на борту. Пуски производили 19 января, 2 апреля, 6 и 14 мая.

SpaceX уже вывела в космос свыше 2 тыс. спутников Starlink, однако не все они функционируют или находятся на необходимой орбите. В середине января глава SpaceX Илон Маск говорил, что активными были только 1469 запущенных спутников, еще 272 двигались на заданные орбиты.
 

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