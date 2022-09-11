Летящий к Луне спутник NASA перевели в безопасный режим из-за неполадок

Спутник Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment), который направляется к Луне для проверки технологий американской обитаемой окололунной станции Gateway, переведен в безопасный режим из-за возникших во время орбитального маневра неполадок, сообщило NASA.

«Космический аппарат Capstone провел плановый маневр по коррекции траектории полета вечером в четверг, 8 сентября, и с того момента диспетчеры миссии Capstone получают телеметрические данные, которые подтверждают, что аппарат был переведен в безопасный режим из-за неполадок, возникших в конце маневра», — говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

В сообщении подчеркивается, что специалисты миссии хорошо осведомлены о состоянии спутника и в данный момент ищут решение проблемы с помощью Сети дальней космической связи (DSN).

Запуск спутника Capstone был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab в Новой Зеландии 28 июня с помощью ракеты-носителя Electron. По плану NASA, аппарат массой 25 кг через три месяца после старта в результате серии маневров по коррекции траектории полета должен выйти на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода. Главная задача аппарата — проверить возможность размещения на схожей орбите американской обитаемой лунной станции Gateway.

Основная задача Gateway — поддержка миссий программы Artemis 1 по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Первый этап программы предполагает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап предполагает, что Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом должна стать высадка на Луну, намеченная на 2024 год.

Ранее в этом месяце NASA уже несколько раз переносило запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в рамках лунной программы Artemis 1. Именно SLS должна была запустить на лунную орбиту беспилотный космический корабль Orion.