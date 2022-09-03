NASA вновь отменило запуск ракеты SLS в рамках лунной программы
Повторный запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в рамках американской лунной программы Artemis отменен, следует из трансляции запуска Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
«Команда запуска дала рекомендацию «не запускать», — заявил представитель NASA.
Ракета должна была быть запущена 3 сентября после 14:00 по местному времени (21:00 мск). Около 6:00 (13:00 мск) началась заправка ракеты топливом. Во время этого процесса произошла утечка жидкого водорода. Инженеры предположили, что смогли устранить неполадки, которые привели к этому, однако затем утечка повторилась еще три раза, следует из текстовой трансляции на сайте NASA. При этом закачка жидкого кислорода шла без сбоев.
Окончательное решение об отказе от запуска приняли в 11:17 (18:17 мск). В сообщении NASA отмечается, что инженеры не устранили проблему, приведшую к утечке, и будут собирать о ней дополнительные данные.
Это уже второй отмененный запуск ракеты. 29 августа при подготовке к старту также произошла утечка водорода во время заправки.
SLS — это сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Ее длина достигает 98 м, а суммарная тяга двигателей составляет 39,1 МН, что делает SLS самой мощной в мире на момент запуска.
SLS должна была запустить на Луну беспилотный космический корабль Orion в рамках лунной программы Artemis, конечная цель которой на первом этапе — высадка астронавтов не только на спутник Земли, но и на Марс. В дальнейшем предполагается наладить регулярные полеты на Луну, создать там инфраструктуру, в том числе поселение, чтобы заложить фундамент для освоения Марса.
Планировалось, что Orion в беспилотном режиме направится к Луне и пробудет на ее орбите несколько недель, спускаемая капсула корабля должна была приводниться в Атлантике 10 октября.