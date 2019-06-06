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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi
О том, что фонд интересуется онлайн-кинотеатром, ранее сообщали источники РБК, переговоры также вела МТС. Глава фонда Кирилл Дмитриев рассказал и о других инвестициях РФПИ
Космодром Байконур (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В первый день Петербургского международного экономического форума Российский фонд прямых инвестиций заключил несколько сделок, их объявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи инвесторов с президентом Владимиром Путиным. Среди прочего, инвестиции будут направлены на космодром Байконур и на онлайн-кинотеатр ivi.

Фонд вместе с инвесторами с Ближнего Востока, «Главкосмосом» и при поддержке «Роскосмоса» вложит $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур. В рамках этого проекта будет модернизирована пусковая площадка № 1, в будущем она будет использоваться для запуска ракет «Союз-2».

Консорциум, в который входит РФПИ, а также другие инвесторы, среди которых Baring Vostok, вложит около $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi. Сделка будет закрыта до конца июля. Сейчас компания занимает 42% рынка онлайн-кинотеатров в России, заявил Дмитриев.

Технологии и медиа
У МТС появился конкурент на покупку онлайн-кинотеатра ivi

Источник, близкий к одному из акционеров ivi, уточняет, что РФПИ приобрел миноритарную долю в сервисе, не уточняя, кто из акционеров выступил продавцом.

О том, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется покупкой онлайн-кинотеатра ivi.ru, писал в конце апреля РБК. Ранее интерес к сервису также проявлял крупнейший оператор сотовой связи МТС. МТС была готова заплатить за весь ivi порядка 20 млрд руб., утверждали собеседники РБК.

По итогам 2018 года совокупная выручка, по данным «ТМТ Консалтинг», составила 11 млрд руб. ivi.ru — крупнейший игрок на российском рынке онлайн-кинотеатров. Его доля — 36%, у второго по величине видеосервиса — Okko (с 2018 года входит в Rambler Group) — 19%.

ivi.ru был запущен в феврале 2010 года. Владелец ООО «Иви» — кипрская компания ivi.ru Media Limited, следует из данных ЕГРЮЛ. Сама компания не раскрывает точную структуру своих собственников. Известно, что акционерами ivi.ru являются также основатель и гендиректор Олег Туманов, компания «Интеррос» (ей перешел миноритарный пакет, ранее принадлежавший «ПрофМедиа»), фонд Buran Ventures.

Выручка ООО «Иви.ру» в 2018 году, по данным самой компании, по МСФО выросла на 62% и составила 3,94 млрд руб. По РСБУ в 2017 году компания получила чистый убыток в размере 130,5 млн руб. Данных за 2018 год пока нет.

Другие сделки

Дмитриев также объявил о следующих соглашениях, которые заключил РФПИ:

  • РФПИ и итальянский производитель мясной продукции Inalca инвестируют более 1 млрд руб. в бизнес последней в России по производству говядины — завод «Оренбив» в Оренбургской области.
  • Также инвестиции будут направлены в компанию «Нефтетранссервис», оператора железнодорожного подвижного состава. РФПИ с партнерами вложит $300 млн, деньги пойдут на расширение парка вагонов.
  • Фонд подписал соглашение с немецкой Metro Cash & Carry об инвестициях в сеть магазинов «Фасоль», размер вложений составит 650 млн руб.
Авторы: Сергей Соболев, Мария Истомина, Андрей Гатинский
Теги: РФПИ, Байконур, Кирилл Дмитриев ..., Петербургский международный экономический форум, Ivi.ru
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