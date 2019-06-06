РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi

О том, что фонд интересуется онлайн-кинотеатром, ранее сообщали источники РБК, переговоры также вела МТС. Глава фонда Кирилл Дмитриев рассказал и о других инвестициях РФПИ

Космодром Байконур (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В первый день Петербургского международного экономического форума Российский фонд прямых инвестиций заключил несколько сделок, их объявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи инвесторов с президентом Владимиром Путиным. Среди прочего, инвестиции будут направлены на космодром Байконур и на онлайн-кинотеатр ivi.

Фонд вместе с инвесторами с Ближнего Востока, «Главкосмосом» и при поддержке «Роскосмоса» вложит $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур. В рамках этого проекта будет модернизирована пусковая площадка № 1, в будущем она будет использоваться для запуска ракет «Союз-2».

Консорциум, в который входит РФПИ, а также другие инвесторы, среди которых Baring Vostok, вложит около $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi. Сделка будет закрыта до конца июля. Сейчас компания занимает 42% рынка онлайн-кинотеатров в России, заявил Дмитриев.

Источник, близкий к одному из акционеров ivi, уточняет, что РФПИ приобрел миноритарную долю в сервисе, не уточняя, кто из акционеров выступил продавцом.