У МТС появился конкурент на покупку онлайн-кинотеатра ivi.ru

Российский фонд прямых инвестиций оказался в числе претендентов на видеосервис ivi.ru. Но источники РБК называют его «неприоритетным покупателем» — основным по-прежнему считается МТС, оценивший компанию в 20 млрд руб.

Фото: Ирэн Майорова / «Коммерсантъ»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется покупкой онлайн-кинотеатра ivi.ru, рассказали РБК один из совладельцев видеосервиса и источник, близкий к одному из потенциальных покупателей.

Представители РФПИ и ivi.ru отказались от комментариев.

Об интересе РФПИ к покупке ivi.ru косвенно свидетельствуют материалы закупки по выбору подрядчика для оказания консультационных услуг в области финансовой и налоговой экспертизы, которую в марте провела структура РФПИ — ООО «РФПИ Управление инвестициями-19». Победителю закупки — структуре Deloitte — предстоит провести для РФПИ финансовую и налоговую экспертизу группы, которая включает в себя как российское юрлицо, так и компанию-резидента Кипра. Речь идет о видеосервисе, следует из описания актива.

​РФПИ интересует, в частности, стоимость самой платформы, закупки контента и его продажи, включая договоры подписки, количество однократных покупок и аренды видеоматериалов, доходы от платной и рекламной модели, партнерские контракты. В числе партнеров группы указана американская стриминговая платформа и производитель приставок для телевизоров Roku. Из российских онлайн-кинотеатров с Roku сейчас сотрудничает только ivi.ru, указывает топ-менеджер конкурирующего видеосервиса.

Контент ivi.ru для пользователей Roku доступен с ноября прошлого года, и пока ivi.ru — единственный видеосервис из России, сотрудничающий с этой стриминговой платформой, уточняет представитель ivi.ru Екатерина Годунова. «На нашей платформе действительно представлен ivi.ru, но также есть и другие сервисы, например новостной портал RT», — сообщил РБК представитель Roku Майк Дуин.