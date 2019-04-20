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У МТС появился конкурент на покупку онлайн-кинотеатра ivi.ru
Российский фонд прямых инвестиций оказался в числе претендентов на видеосервис ivi.ru. Но источники РБК называют его «неприоритетным покупателем» — основным по-прежнему считается МТС, оценивший компанию в 20 млрд руб.
Фото: Ирэн Майорова / «Коммерсантъ»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется покупкой онлайн-кинотеатра ivi.ru, рассказали РБК один из совладельцев видеосервиса и источник, близкий к одному из потенциальных покупателей.

Представители РФПИ и ivi.ru отказались от комментариев.

Об интересе РФПИ к покупке ivi.ru косвенно свидетельствуют материалы закупки по выбору подрядчика для оказания консультационных услуг в области финансовой и налоговой экспертизы, которую в марте провела структура РФПИ — ООО «РФПИ Управление инвестициями-19». Победителю закупки — структуре Deloitte — предстоит провести для РФПИ финансовую и налоговую экспертизу группы, которая включает в себя как российское юрлицо, так и компанию-резидента Кипра. Речь идет о видеосервисе, следует из описания актива.

​РФПИ интересует, в частности, стоимость самой платформы, закупки контента и его продажи, включая договоры подписки, количество однократных покупок и аренды видеоматериалов, доходы от платной и рекламной модели, партнерские контракты. В числе партнеров группы указана американская стриминговая платформа и производитель приставок для телевизоров Roku. Из российских онлайн-кинотеатров с Roku сейчас сотрудничает только ivi.ru, указывает топ-менеджер конкурирующего видеосервиса.

Контент ivi.ru для пользователей Roku доступен с ноября прошлого года, и пока ivi.ru — единственный видеосервис из России, сотрудничающий с этой стриминговой платформой, уточняет представитель ivi.ru Екатерина Годунова. «На нашей платформе действительно представлен ivi.ru, но также есть и другие сервисы, например новостной портал RT», — сообщил РБК представитель Roku Майк Дуин.

Что такое ivi.ru

Работающий с 2010 года онлайн-кинотеатр ivi.ru насчитывает сейчас, по собственным данным, 62 тыс. единиц контента. Ежемесячно все пользователи сервиса проводят на нем 70 млн часов.

Аналитики «ТМТ Консалтинг» называют ivi.ru крупнейшим онлайн-кинотеатром России, оценивая его долю по итогам 2018 года в 36% (у ближайшего конкурента — входящего в Rambler Group сервиса Okko — только 19%). Совокупную прошлогоднюю выручку работающих в России онлайн-кинотеатров «ТМТ Консалтинг» оценивает в 11 млрд руб.

Выручка ivi.ru в 2018 году по МСФО, по данным самой компании, выросла на 62%, превысив 3,9 млрд руб. Другие показатели по МСФО компания не раскрывает. По РСБУ ООО «Иви.ру» впервые получило чистую прибыль в размере 71,7 млн руб. в 2016 году, следует из данных базы СПАРК. Но уже в 2017 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 130,5 млн руб. Данных за 2018 пока нет.

Капитал головной компании, зарегистрированной на Кипре Ivi.ru Media Limited разделен на 48,9 тыс. обыкновенных акций и 34,4 тыс. привилегированных акций двух классов. Крупнейшим владельцем обыкновенных акций является структура инвестиционной компании ru-Net с долей 22,7% от общего количества акций этого типа. Крупные доли также есть у структур фонда Tiger Global (19,8%), зарегистрированной в США Lighthouse Strategy, Inc (17%), зарегистрированной на Британских Виргинских островах Finsight Investments Corp. (10,7%). Значительный пакет привилегированных акций (22,4 тыс. акций) принадлежит структуре Baring Vostok.

Сама компания не раскрывает точную структуру своих собственников. Известно лишь, что акционерами ivi.ru являются также основатель и гендиректор Олег Туманов, компания «Интеррос» (ей перешел миноритарный пакет, ранее принадлежавший «ПрофМедиа»), фонд Buran Ventures.

О покупке ivi.ru уже ведет переговоры МТС, крупнейший в стране оператор сотовой связи, сообщал ранее РБК. Оператор связи уже провел due diligence и оценил ivi.ru в 20 млрд руб., уверяет источник, близкий к МТС. По словам собеседников РБК, РФПИ — неприоритетный покупатель и «сильно отстает» в процессе от МТС.

Технологии и медиа
МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru

Ivi.ru — хорошее приобретение для любой компании, у которой есть большая база пользователей, которую можно конвертировать в подписчиков/пользователей сервиса, считает инвестиционный директор AltaIR Capital Дмитрий Фирскин. По его мнению, МТС сделка поможет диверсифицировать бизнес в условиях, когда становится все сложнее конкурировать на рынке услуг сотовой связи.

Авторы: Мария Истомина, Анна Балашова
При участии: Сергей Соболев, Ирина Парфентьева
Теги: Ivi, РФПИ
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МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru
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