Google начал блокировать сервисы для российских компаний под санкциями

Среди столкнувшихся с блокировкой — недавно попавшая под санкции ЕС компания NTechLab, рассказал источник РБК. Собеседник в Google при этом утверждает, что изменений в доступе к сервисам в России в последнее время не было

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Google начал блокировать корпоративные сервисы Workspace, в том числе почту, облачное хранилище и другие, российским компаниями, которые находятся под санкциями США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Названия компаний, которые столкнулись с этим, издание не называет. Источник РБК на IТ-рынке сообщил, что среди организаций, пострадавших от блокировки, был разработчик системы распознавания лиц NTechLab (попал под санкции ЕС в середине июля). РБК направил запрос в эту компанию.

Один из источников «Коммерсанта» в крупной IТ-компании сказал, что после блокировки сервисов сотрудники не могут зайти на почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, что создает риск финансовых и репутационных потерь. Другой собеседник издания утверждает, что около 30% всей корпоративной информации российских компаний сейчас хранится именно в Google Workspace.

Источник, близкий к Google, сказал изданию, что изменений в доступе к имеющимся сервисам Workspace в России «намеренно не вводилось». Об этом же говорит и источник РБК.

«Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России и что, если какая-либо компания в мире нарушит наши условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace», — сказал собеседник РБК в Google.

В рассылке, которую Google прислала российским IТ-компаниям, блокировка аргументируется «спам-сообщениями», рассказал источник «Коммерсанта». В Softline, которая является дистрибутором решений Google Workspace, отметили, что блокировка аккаунта может произойти при нарушении правил использования сервиса. Кроме того, ошибка может возникнуть при отправке свыше 500 писем ежедневно и/или свыше 500 адресатам одновременно. Softline получает обращения от корпоративных клиентов, но всплеска блокировок там не наблюдают, добавили в компании.

Собеседник газеты на IТ-рынке уверен, что Google продолжит применять блокировку в отношении российских организаций, попавших под санкции США или Евросоюза, и может делать это без предупреждения. Сервисы Google Workspace остаются распространенными среди компаний малого и среднего бизнеса в России, отмечает директор по продуктам «МойОфис» Евгений Фенюшин. По его словам, это связано с тем, что компании привыкли к этому софту и их не затрагивает регулирование, касающееся импортозамещения.