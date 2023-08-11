Politico и WSJ назвали запуск Россией «Луны-25» новой космической гонкой
Запуск Россией межпланетной автоматической станции «Луна-25» для посадки на Южный полюс спутника Земли дал старт новой космической гонке, пишут Politico и The Wall Street Journal.
«Если им это удастся, это будет огромное технологическое и научное достижение», – сказал Politico Тим Маршалл, автор книги «Будущее географии» о космической геополитике.
По его мнению, успешная посадка и последующие за ней исследования станут большим шагом вперед в планах России по строительству лунной базы вместе с Китаем. Москва и Пекин договорились разработать дорожную карту создания лунной станции весной 2021 года. Участвовать в лунной программе с США Россия отказалась.
Издание отмечает, что США планируют отправить астронавтов на Южный полюс Луны в конце десятилетия в рамках программы Artemis, в которой участвуют Канада и европейские страны, и, несмотря на конкуренцию в космической сфере, NASA, похоже, «не беспокоится» по поводу российской миссии.
«Я не думаю, что на данный момент многие могут сказать, что Россия на самом деле готова высадит космонавтов на Луну в сроки, о которых мы говорим», – сказал глава космического агентства США Билл Нельсон.
Только три страны – США, Китай и СССР – успешно сажали свои аппараты на Луну, отмечает издание, напоминая о недавних неудачных попытках миссий таких стран как Индия, Япония и Израиль. При этом организовать посадку на Южный полюс, где, по мнению ученых, есть крупные запасы воды, еще не удавалось никому.
23 августа достигнуть поверхности Южного полюса Луны должна индийская миссия «Чандраян-3» (предыдущая – «Чандраян-2», запущенная в 2019 году, оказалась неудачной). «Тот факт, что и Россия, и Индия нацелены на посадку в одном и том же, хотя и большом, районе Луны, подчеркивает, что некоторые районы более значимы, чем другие», – считает аналитик Бенджамин Сильверштейн.
По его мнению, те, кто первыми достигнут Южного полюса, могли бы задать пример всем остальным, не занимаясь трудоемким и медленным процессом согласования международных норм в отношении Луны.
«Луна-25» стала первой за 50 лет российской миссией на спутник Земли. Предыдущая миссия, «Луна-24», была запущена в 1976 год, космическая станция доставила на Землю 170 г лунного грунта.
Посадка «Луны-25» на поверхность спутника планируется с 21 по 24 августа. После прилунения аппарат должен проработать год. Главная задача экспедиции – отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса и тем самым создать задел для будущих миссий. Кроме того, аппарат будет исследовать поверхность, в том числе путем криогенного бурения. В последнем случае главной задачей является поиск воды.