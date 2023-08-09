Глава NASA Билл Нельсон заявил об участии в лунной гонке только США и Китая

Глава NASA заявил об участии в лунной гонке только США и Китая

Глава NASA выразил сомнение в том, что Россия намерена в ближайшие годы высадить космонавтов на Луне. По его мнению, в этом соревнуются только США и Китай. В лунной программе России высадка на Луну запланирована после 2030 года

Глава NASA Билл Нельсон (Фото: Joe Skipper / Reuters)

Россия вряд ли готова к высадке своих космонавтов на Луну, поэтому «гонка» в этом направлении идет между США и Китаем, заявил глава Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон на пресс-конференции. Ее трансляция шла на YouTube.

«Я не думаю, что многие люди в этот момент скажут, что Россия на самом деле готова высадить космонавтов на Луну в то время, когда мы говорим о полете на Луну <...> Я полагаю, что космическая гонка на самом деле [идет] между нами и Китаем», — сказал Нельсон.

У каждой из трех стран есть свои лунные программы. Российская лунная программа включает три этапа: «Вылазка», «Форпост» и «База».

«Вылазка» (2021-2025 годы): создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел», беспилотные облеты на нем Луны, исследование ее автоматическими станциями серии «Луна» (25, 26, 27 и 28), начало строительства сверхтяжелой ракеты «Енисей» для пилотируемых полетов к Луне на втором этапе.

«Форпост» (2025–2035 годы): отработка средств доступа на поверхность Луны — пилотируемые полеты с облетом в 2028 году и после 2030 года — высадка космонавтов на 14 суток на поверхность спутника для создания и размещения первых элементов посещаемой базы; размещение спутников связи на окололунной орбите.

«База» (после 2035 года): завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы, создание научной инфраструктуры в виде постройки на поверхности Луны двух астрономических обсерваторий, создание единой системы пилотируемых и автоматических средств освоения Луны, развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники.

В рамках первого этапа 11 августа с космодрома «Восточный» планируется запуск «Луны-25». Это будет первая в новейшей истории России станция, которая отправится исследовать Луну.

Лунная программа США называется Artemis. В рамках нее планируется организовать регулярные полеты астронавтов на Луну на космическом корабле Orion с помощью ракеты SLS (Space Launch System). На лунной орбите будет создана космическая станция Gateway, на Луне — базовая станция Artemis.



Среди этапов программы до 2031 года:

Тестовый полет без экипажа (прошел в 2022-м).

Тестовый полет с экипажем (2024).

Высадка на Луну (2025).

Отправка обитаемого модуля с последующей высадкой на Луну (2027).

Доставка дополнительного оборудования (2028) и т. д.

В рамках китайской лунной программы высадка тайконавтов на Луну планируется до 2030 года. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) сообщало, что «в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ».

Среди уже достигнутых КНР успехов в освоении Луны: запуск своего первого зонда «Чанъэ-1» в 2007 году; в 2013-м — отправка роботизированного зонда «Чанъэ-3»; в 2019-м зонд «Чанъэ-4» стал первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны; год спустя зонд «Чанъэ-5» вернулся на Землю с образцами с Луны.