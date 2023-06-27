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Google оштрафовали на ₽4 млрд за неуплату предыдущего штрафа

Google в России оштрафовали на ₽4 млрд за неуплату ранее назначенного штрафа
Alphabet GOOGL $116,59 -1,53% Купить
Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС
Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал Google на 4 млрд руб., сообщила ФАС. Причиной стала неуплата ранее назначенного штрафа в размере 2 млрд руб.

Антимонопольная служба оштрафовала Google на 2 млрд руб. в июле прошлого года из-за политики принадлежащего корпорации сервиса YouTube в области блокировки аккаунтов. Российские власти до этого неоднократно обвиняли платформу в необоснованной блокировке каналов, в частности принадлежащих российским СМИ.

В ФАС сочли правила блокировки учетных записей и контента на YouTube непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми и увидели в этом ущемление интересов пользователей. Google пыталась обжаловать решение, но апелляционный суд согласился с ФАС.

Если по истечении двух месяцев с момента вступления в силу постановления суда компания не оплачивает штраф, ФАС передает информацию судебным приставам для взыскания, а материалы дела — в суд для привлечения к ответственности в двойном размере.

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