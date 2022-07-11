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РКН заблокировал Depositphotos за материал об Украине

Страница Depositphotos с фотографиями из зоны боевых действий на Украине оказалась в списке заблокированных Роскомнадзором. Четырьмя месяцами ранее фотобанк ограничил доступ россиянам и белорусам
Фото: РБК
Фото: РБК

Роскомнадзор заблокировал страницу международного фотобанка Depositphotos о специальной военной операции на Украине, на ней публиковались снимки из зоны боевых действий. Об этом сообщает «Роскомсвобода», отслеживающая блокировки в русском сегменте интернета. Так как используется протокол https, заблокированным оказался весь сайт, убедились корреспонденты РБК.

В сервисе РКН для проверки ограничений доступа к интернет-ресурсам говорится, что сайт заблокирован на основании решения Генпрокуратуры от 1 июля на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Среди прочего, эта статья предусматривает блокировку сайтов, которые содержат «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», угрожающей общественной безопасности или жизням людей.

По данным «Роскомсвободы», страницу Depositphotos заблокировали спустя пять дней после решение Генпрокуратуры — 6 июля.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Depositphotos при этом около четырех месяцев назад, в начале марта, закрыл продажи в России и Белоруссии. Ограничения также были наложены для российских и белорусских клиентов и партнеров. «Мы прекращаем прием платежей и предоставление предоплаченных услуг клиентам из указанных стран. Depositphotos и VistaCreate инициируют возврат средств за предоплаченные подписки сразу после окончания действия международных санкций», — говорилось в сообщении.

В конце мая Роскмонадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить ряд материалов, которые счел содержащими недостоверную информацию о целях и форме спецоперации на Украине. Требование было направлено после аналогичного обращения Генпрокуратуры в РКН. В спорных материалах содержалась информация об «атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры», поясняли в ведомстве.

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