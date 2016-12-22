На Украине оштрафовали телеканал «Интер» за показ концерта к 9 мая

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал телеканал «Интер» на 4,046 млн гривен (около $155 тыс.) за трансляцию концерта «Победа. Одна на всех» к 9 Мая, говорится на сайте организации.
В сообщении также сказано, что из-за показа этого концерта регулятор «получил многочисленные письма с жалобами», в частности от СБУ, Украинской Галицкой партии, а также граждан.
По мнению заявителей, трансляция концерта «унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду, призывает к подрыву целостности государства и содержит признаки пропаганды, которая создает искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины». В Наблюдательном совете пришли к выводу, что высказывания ведущих Анастасии Даугуле и Андрея Доманского содержали признаки разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
Представитель «Интера» Ольга Мусийко сообщила, что юристы телеканала не нашли оснований для принятия такого решения. По ее словам, это решение будет обжаловано в суде.
8 мая Порошенко, выступая в Киеве с речью в рамках акции «Первая минута мира», заявил, что подходы к празднованию Дня Победы в России и на Украине кардинально различаются. По его словам, Россия празднует этот день «в милитарном угаре», тогда как Украина отмечает «эти дни вместе со всей Европой». В Москве заявили о провале кампания по дискредитации Дня Победы на Украине.