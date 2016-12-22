СБУ заявила о блокировке российской кибератаки на хлоропереливную станцию

СБУ отчиталась об отражении кибератаки на Аульскую хлоропереливную станцию, которая поставляет химикаты для водоочистных сооружений. Атака при помощи вируса VPNFilter была организована Россией, считают в спецслужбе

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Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке кибератаки на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции — единственного на Украине предприятия, которое обеспечивает водопроводно-канализационные предприятия жидким хлором для очистки воды.

«Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории России», — говорится в сообщении ведомства.

СБУ также подчеркивает, что продолжение кибератаки «могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии», однако специалистам ведомства «в тесном взаимодействии» с руководством станции удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу — вирус был блокирован и обезврежен.

ООО «Аульская хлоропереливная станция» расположена в Днепропетровской области, в поселке Аулы. Поставляет жидкий хлор в 23 области Украины, а также в Молдавию и Белоруссию, говорится на сайте предприятия.

Ранее в мае американская компания Cisco сообщила об обнаружении случаев массового заражения программой VPNFilter в 54 странах мира, в том числе на Украине. Всего, согласно подсчетам специалистов, от вируса пострадали порядка 500 тыс. устройств. В компании считают, что это может говорит о планируемой масштабной кибератаке — вирус может использоваться для кибершпионажа и массированных атак на инфраструктуру.

Специалисты Cisco также отмечали, что код VPNFilter похож на код вирусов, которые разработали хакеры из BlackEnergy — предполагаемые создатели вируса Petya. В 2017 году Petya и его модификации использовались для атаки на множество объектов критической инфраструктуры — аэропорты, сетевые, энергетические компании и правительственные учреждения на Украине. От кибератак с использованием вируса Petya также пострадали и российские организации.

В СБУ после этого заявили, что за подготовку атаки несет ответственность Россия, и называли возможный срок — конец мая, когда в стране проходил финал Лиги чемпионов. В конце июня официальные лица страны вновь заявили, что Россия готовится провести масштабную хакерскую атаку на предприятия и компании Украины — такое мнение высказал глава киберполиции Украины Сергей Демидюк в интервью Reuters.