Роспатент согласился аннулировать патент судившегося с Apple изобретателя

Палата по патентным спорам удовлетворила требования Apple об аннулировании патента изобретателя Икономова. Спор вызвала модель телефона с экстренной связью. Это решение еще можно оспорить, но оно влияет на исход иска на ₽295 млрд

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Председатель палаты по патентным спорам в понедельник, 10 июня, принял решение удовлетворить требование «Эппл Рус» аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное техническое решение) — мобильный телефон с экстренной связью, передает корреспондент РБК, присутствовавший на заседании. Палата приняла такое решение «с учетом истечения срока действия патента [действовал с 2013 года до конца 2023-го] и аргументов сторон».

О чем спорит Икономов с Apple

Согласно сервису поиска патентов «Яндекса», за Икономовым числится около 35 патентов, включая устройство идентификации личности, устройство для поиска информации, устройство для просмотра контента с комментариями, устройство коммутации водителей и заказчиков такси и др.

Из-за патента на мобильный телефон с экстренной связью Apple и Арташес Икономов судятся с 2019 года, когда предприниматель обратился в Пресненский районный суд Москвы с просьбой запретить американскому производителю продавать iPhone с функцией «Экстренный вызов — SOS», считая, что таким образом незаконно используется полезная модель по его патенту и нарушаются его исключительные права. Также Икономов требовал обязать Apple изъять из оборота подобные мобильные устройства и уничтожить их. Но суд отказал предпринимателю. Дело дошло до рассмотрения Верховным судом, который тоже отказался удовлетворить требования.

Параллельно в том же 2019 году российская «дочка» Apple обратилась в Роспатент с возражением признать патент Икономова на полезную модель недействительным в России, ссылаясь на то, что полезная модель не соответствует условию «новизны», но ей отказали. В ноябре того же года «Эппл Рус» попыталась оспорить это решение в Суде по интеллектуальным правам и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение, но опять получила отказ.

Икономов вновь обратился в Пресненский районный суд Москвы с требованием признать «Эппл Рус» нарушившей его исключительные права на полезную модель, а также взыскать с компании компенсацию в размере 295 млрд руб. В материалах дела указывалось, что, по мнению истца, в ввозимых в Россию смартфонах iPhone 5S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11 и iPhone 12 с функцией «Экстренный вызов — SOS» используются все признаки полезной модели истца без его согласия. В середине 2022 года суд отказал Икономову, но он подал апелляцию на это решение. В конце 2022 года рассмотрение дела было приостановлено — суд назначил экспертизу. В октябре производство возобновилось, но уже в конце ноября суд назначил новую экспертизу и снова приостановил производство по делу.

При рассмотрении дела в палате по патентным спорам адвокат Дарья Ермолина и патентный поверенный Юрий Пыльнев, представляющие интересы Apple, вновь настаивали на отсутствии в полезной модели Икономова признака новизны и соответствия условию промышленной применимости. Также Ермолина указала на недобросовестное поведение изобретателя, назвав его «патентным троллем». По ее словам, имеющиеся у Икономова патенты позволяют ему подавать аналогичные иски к таким площадкам, как «Яндекс Такси» и др.

Защита Икономова назвала эти доводы необоснованными и оскорбительными для клиента.

На что повлияет решение

Аннулирование патента станет основанием для отказа в удовлетворении указанного иска Икономова, отметил Игорь Чувствинов, юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР. Но у предпринимателя еще есть возможность оспорить решение палаты, утверждает эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев, — на подачу соответствующего заявления в Суд по интеллектуальным правам у Икономова будет три месяца.

Он также отметил, что, в отличие, например, от товарных знаков, срок действия патента на полезную модель продлить нельзя. «По этой причине вопрос является неоднозначным, есть ли действительные основания для подачи заявления в суд», — объяснил Хулхачиев.

Адвокат Арташеса Икономова отказался комментировать, намерены ли они оспаривать решение палаты.

Бизнес Apple в России за последние годы существенно сократился. После начала специальной военной операции на Украине компания объявила о приостановке работы в России, сейчас ее техника поставляется в страну по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя. Российское юрлицо производителя сократило персонал — по итогам 2023 года в «Эппл Рус» числилось три сотрудника вместо 229 по итогам 2021-го. Выручка «Эппл Рус» в 2023 году, по данным Rusprofile, снизилась в 24 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 3,6 млрд руб. Чистый убыток снизился в шесть раз, до 1 млрд руб.