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В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой

На невозможность воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» пожаловались пользователи соцсетей. В самом банке РБК сообщили, что система после недолгого замедления уже вернулась к работе в штатном режиме
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У пользователей Сбербанка возникли трудности с доступом к его онлайн-сервисам. О невозможности воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» сообщали пользователи сети Twitter (1, 2). Данные о сбоях в онлайн-сервисах банка появились и на портале Downdetector, отслеживающем работу различных интернет-ресурсов.

По данным портала, число жалоб пользователей резко выросло вечером и достигло 706 к 19:10 мск. Большинство клиентов (64%) сообщали о невозможности войти в систему, еще 24% заявили, что не могут перевести деньги, а на сбой во всех сервисах указали 12%.

«В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения Сбербанка произошел 1 июня. Тогда большинство пользователей (76%) сообщали о том, что не могут выполнить онлайн-переводы. Еще 17% клиентов жаловались на невозможность войти в систему, следовало из данных Downdetector.

Авторы: Виктория Полякова, Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, сбой
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