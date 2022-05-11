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Сборы российских фильмов за рубежом упали вдвое

За первый квартал этого года фильмы из России заработали за границей почти $3,6 млн, показатели упали более чем наполовину. В прошлом году большую сумму за тот же период собрал только один фильм «Уроки фарси»
Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Сборы российских фильмов в иностранных кинотеатрах упали в первом квартале 2022 года на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самым популярным фильмом российского производства стал фильм ужасов «Ряд 19», говорится в отчете Бюллетеня кинопрокатчика, поступившего в РБК.

«На конец марта текущего года сборы российского контента за рубежом составили почти $3,6 млн. Самым успешным релизом уверенно стал фильм ужасов «Ряд 19» ($1,5 млн)», — говорится в документе.

В Бюллетене кинопрокатчика отметили, что в первом квартале 2021 года один лишь фильм «Уроки фарси» заработал за границей почти $4,4 млн — почти на четверть больше, чем суммарный результат всех фильмов в этом году.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

«Ряд 19» показывали в 17 странах помимо российского рынка, всего картина заработала $1,46 млн, причем около половины всех денег фильм заработал во Франции ($0,7 млн). На втором месте — те же «Уроки фарси» ($470 тыс.), на третьем — мультфильм «Бука. мое любимое чудище» ($366 тыс.). Замкнула пятерку лидеров драма «Разжимая кулаки» ($169 тыс.), причем почти всю сумму картина заработала на прокате во французских кинотеатрах — $163 тыс.

Франция принесли российским фильмам больше всего дохода в первом квартале — $654,4 тыс., на втором месте — Мексика с $543,6 тыс., со значительным отставанием на третьем месте — Перу с $272,6 тыс. Четвертое и пятое место поделили немецкие и китайские кинотеатры, там фильмы российского производства заработали $240,2 тыс. и $178,3 тыс.

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В начале марта организаторы Международного Каннского кинофестиваля отказались принимать российскую делегацию в связи с ситуацией на Украине. 

Затем в середине марта к этому решению присоединились организаторы Берлинского кинофестиваля, отметив, что не допустят к участию российские делегации или госучреждения, а также актеров, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Международный конкурс «Эмми» решил не допускать к конкурсу российские программы.

При этом пресс-служба фестиваля в Локарно сообщила об отказе поддержать бойкот, пояснив, что выступает «за свободу самовыражения и свободу киноискусства во всех его формах».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Стогова Евгения Стогова
российское кино фильм кинотеатры
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