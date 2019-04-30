Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Перемены не ограничатся одним дизайном и затронут функционал соцсети, рассказал ее основатель. Нововведения запланированы и для других продуктов — WhatsApp, Instagram и Messenger

Фото: пресс-служба Facebook

Администрация социальной сети Facebook обновляет дизайн сервиса, заявил глава компании Марк Цукерберг на конференции F8 в Калифорнии. Тезисы его выступления соцсеть опубликовала на своем сайте.

Новый дизайн «проще, быстрее», в центре концепции — сообщества, сказал Цукерберг. «В целом мы сделали так, что вам проще искать то, что вам надо, и добраться до тех функций, которые вы больше всего используете», — сказал он.

Самое заметное нововведение — почти полный отказ от синего цвета, доминирующего в текущем варианте дизайна соцсети. В новом дизайне гораздо больше белого цвета.

Пользователи увидят «часть обновлений» «сразу же», дизайн сайта для десктопных устройств будет обновлен «в течение следующих месяцев».

В частности, редизайну подвергся раздел групп, сказал Цукерберг. В этом разделе пользователю покажут персонализированную подборку обновлений из всех групп, в которых он состоит. Кроме того, улучшена работа механизмов, отвечающих за рекомендации групп.