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Технологии и медиа ,  
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Новый запуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Трансляция

Кадры запуска тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный

С космодрома Восточный запускают тяжелую ракету «Ангара-А5». Это уже третья попытка запуска за последние три дня. Предыдущие две отменили за несколько минут до старта. Первый раз запуск отменили 9 апреля — тогда произошел сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Второй — 10 апреля. В этот раз произошел сбой в системе контроля запуска двигателя. Отмена запусков — это «рядовое явление», говорил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменили второй раз
Технологии и медиа

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Теги
«Ангара» ракета Роскосмос запуск космос
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