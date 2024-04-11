Новый запуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Трансляция

С космодрома Восточный запускают тяжелую ракету «Ангара-А5». Это уже третья попытка запуска за последние три дня. Предыдущие две отменили за несколько минут до старта. Первый раз запуск отменили 9 апреля — тогда произошел сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Второй — 10 апреля. В этот раз произошел сбой в системе контроля запуска двигателя. Отмена запусков — это «рядовое явление», говорил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.