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Технологии и медиа ,  
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Во Франции выявили кибератаку «небывалой интенсивности» на госслужбы

BFMTV: госслужбы Франции стали жертвами кибератак небывалой интенсивности
Множество государственных сервисов во Франции с 10 по 11 марта столкнулось с масштабными хакерскими атаками. Ущерб от действий хакеров минимизирован, однако пока атаки не были прекращены
Фото: Ingram Images / Global Look Press
Фото: Ingram Images / Global Look Press

Множество государственных сервисов во Франции с 10 по 11 марта подверглись информационной атаке «небывалой интенсивности», сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на офис премьер-министра Франции. Отмечается, что эти кибератаки отличаются небывалой интенсивностью.

К настоящему моменту ущерб от действий хакеров минимизирован, доступ к государственным информационным ресурсам восстановлен, говорится в заявлении офиса. По данным телеканала, Межведомственное управление по цифровым технологиям (Dinum) и Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) «продолжают применять меры по фильтрации до тех пор, пока эти атаки не будут прекращены».

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Общество
Фото:Данил Шамкин / ТАСС

По информации телеканала, сейчас речь идет о DDOS-атаках («отказ в обслуживании»), которые заключаются в отправке на веб-сайт множества запросов для последующего выведения его из строя. В данном случае были затронуты почтовые ящики и онлайн-хранилища.

По словам генерального секретаря по национальной обороне и безопасности Франции (SGDSN) Стефана Буйона, выборы в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня 2024 года, являются «серьезной целью» для иностранного вмешательства. С целью «повышения осведомленности об угрозах» он, по информации BFMTV, собирается организовать встречу 29 марта для всех французских политических партий, которые участвуют в европейских выборах.

По данным телеканала, Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в июле-августе текущего года, также являются еще одной мишенью для хакеров. Anssi уже предупредило о потенциальном росте числа атак в этом сегменте.

В начале февраля Федерация современного пятиборья Франции уже лишилась €600 тыс. на своих счетах в результате хакерской атаки.

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Теги
Георгий Смирнов
Франция кибербезопасность кибератаки
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