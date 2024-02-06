Хакеры украли €600 тыс. у Федерации современного пятиборья Франции
Федерация современного пятиборья Франции лишилась €600 тыс. на своих счетах в результате хакерской атаки. Об этом сообщает L'Equipe.
«Речь идет о наших накопленных резервах, которые пропали. Это недопустимо. Для нас это представляет огромную проблему», — рассказал президент федерации Жоэль Бузу.
Полиция сейчас ведет расследование, а федерация — не единственная жертва этих хакеров. «Мы надеемся вернуть деньги по итогам расследования и что виновные будут арестованы и преданы суду», — добавил Бузу.
По словам Бузу, проблема возникла во время работы по модернизации делопроизводства в федерации. «Мы внедряли новую систему оптимизации методов работы федерации и обратились к новому банку, специализирующемуся на электронных операциях», — сказал он.
Бузу отметил, что федерация ведет напряженную дискуссию по этому вопросу с банком, название которого не уточняется. «Банк подталкивают к признанию того, что он был недостаточно защищен. Ведется расследование. У нас есть доказательства того, что система банка была недостаточно эффективной, более того, мы не единственные пострадавшие среди клиентов этого банка», — рассказал глава федерации.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько