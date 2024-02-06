 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хакеры украли €600 тыс. у Федерации современного пятиборья Франции

Хакеры украли €600 тыс. у Федерации современного пятиборья Франции
Глава федерации Жоэль Бузу рассказал, что потеря такой суммы представляет огромную проблему для организации. Полиция ведет расследование этого дела
Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Федерация современного пятиборья Франции лишилась €600 тыс. на своих счетах в результате хакерской атаки. Об этом сообщает L'Equipe.

«Речь идет о наших накопленных резервах, которые пропали. Это недопустимо. Для нас это представляет огромную проблему», — рассказал президент федерации Жоэль Бузу.

Полиция сейчас ведет расследование, а федерация — не единственная жертва этих хакеров. «Мы надеемся вернуть деньги по итогам расследования и что виновные будут арестованы и преданы суду», — добавил Бузу.

Хакеры стали в разы чаще использовать при атаках аккаунты топ-менеджеров
Технологии и медиа
Фото:MikeDotta / Shutterstock

По словам Бузу, проблема возникла во время работы по модернизации делопроизводства в федерации. «Мы внедряли новую систему оптимизации методов работы федерации и обратились к новому банку, специализирующемуся на электронных операциях», — сказал он.

Бузу отметил, что федерация ведет напряженную дискуссию по этому вопросу с банком, название которого не уточняется. «Банк подталкивают к признанию того, что он был недостаточно защищен. Ведется расследование. У нас есть доказательства того, что система банка была недостаточно эффективной, более того, мы не единственные пострадавшие среди клиентов этого банка», — рассказал глава федерации.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
современное пятиборье Франция хакеры
Материалы по теме
Китайские хакеры взломали дипломатическую переписку в Японии
Политика
В Москве задержали хакера за атаки на критическую инфраструктуру России
Политика
Microsoft обвинила российских хакеров во взломе e-mail своего руководства
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 16:39
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 18:45
Суд отказал Трампу в уголовном иммунитете Политика, 18:33
Из МГУ украли картину художника Лагорио «Бурное море» Общество, 18:33
Автоконцерн MG Motor пообещал в 2024 году привезти в Россию 10 моделей Авто, 18:33
В России признали нежелательными организации крымских татар и профсоюзов Политика, 18:27
Бизнес исключил угрозу дефицита бананов в России из-за мухи в Эквадоре Бизнес, 18:10
Беглов уволил куратора энергетики и ЖКХ в Петербурге Политика, 18:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Binance выплатит сотрудникам до $5 млн за данные по утечкам о листинге Крипто, 18:09
Украинский глава Авдеевки сообщил о боях на улицах города Политика, 18:07
Как в Турции и Сирии живут спустя год после разрушительного землетрясения Общество, 17:59 
Хакеры украли €600 тыс. у Федерации современного пятиборья Франции Спорт, 17:59
Медведев сыграет в новом турнире в Эр-Рияде, где получит минимум $1,5 млн Спорт, 17:58
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 17:50
Россиянка проиграла 156-й ракетке мира на старте турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:48