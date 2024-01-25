На Украине зафиксировали масштабную кибератаку

Сайты и колл-центры «Нафтогаза» перестали работать из-за масштабной кибератаки, технические сбои зафиксировали в «Укрпочте». Издание «Страна» пишет, что также не функционирует система погранслужбы «Шлях»

Фото: Данил Шамкин / ТАСС

На дата-центры «Нафтогаз «Украины» совершена масштабная кибератака. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По данным украинского издания «Страна», не работают сайты и колл-центры компании, в том числе «Газсети». Сроки их восстановления пока неизвестны.

Технические сбои также произошли у оператора «Укрпочта» и в информационной системе «Шлях», которую используют для работы погранслужбы, пишет «Страна». По данным издания, сотрудники украинских почтовых отделений могут только выдавать посылки и принимать платежи. Причины произошедшего компании не назвали.