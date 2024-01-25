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На Украине зафиксировали масштабную кибератаку

Сервисы «Нафтогаза» перестали работать из-за масштабной кибератаки
Сайты и колл-центры «Нафтогаза» перестали работать из-за масштабной кибератаки, технические сбои зафиксировали в «Укрпочте». Издание «Страна» пишет, что также не функционирует система погранслужбы «Шлях»
Фото: Данил Шамкин / ТАСС
Фото: Данил Шамкин / ТАСС

На дата-центры «Нафтогаз «Украины» совершена масштабная кибератака. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По данным украинского издания «Страна», не работают сайты и колл-центры компании, в том числе «Газсети». Сроки их восстановления пока неизвестны.

Технические сбои также произошли у оператора «Укрпочта» и в информационной системе «Шлях», которую используют для работы погранслужбы, пишет «Страна». По данным издания, сотрудники украинских почтовых отделений могут только выдавать посылки и принимать платежи. Причины произошедшего компании не назвали.

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Фото:JDW Tog Man / Shutterstock
Ранее кибератаке подверглись сайты украинских ведомств, в том числе МИДа, Минфина, Минобрнауки, Минэнерго и другие. На их ресурсах появилось обращение на трех языках (украинский, русский и польский) к жителям страны о загрузке «в общую сеть» всех персональных данных. В СБУ сообщали, что в общей сложности хакеры атаковали 70 государственных ресурсов, однако утечек личной информации о гражданах не произошло.

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Юлия Овчинникова
Украина Нафтогаз Украины «Укрпочта» кибератака
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