На Украине зафиксировали масштабную кибератаку
На дата-центры «Нафтогаз «Украины» совершена масштабная кибератака. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
По данным украинского издания «Страна», не работают сайты и колл-центры компании, в том числе «Газсети». Сроки их восстановления пока неизвестны.
Технические сбои также произошли у оператора «Укрпочта» и в информационной системе «Шлях», которую используют для работы погранслужбы, пишет «Страна». По данным издания, сотрудники украинских почтовых отделений могут только выдавать посылки и принимать платежи. Причины произошедшего компании не назвали.
подверглись сайты украинских ведомств, в том числе МИДа, Минфина, Минобрнауки, Минэнерго и другие. На их ресурсах появилось обращение на трех языках (украинский, русский и польский) к жителям страны о загрузке «в общую сеть» всех персональных данных. В СБУ сообщали, что в общей сложности хакеры атаковали 70 государственных ресурсов, однако утечек личной информации о гражданах не произошло.
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