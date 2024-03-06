Дуров рассказал о запуске бизнес-аккаунтов в Telegram

Пользователи Telegram смогут создавать бизнес-аккаунты, на которых будут доступны местоположение и график работы, автоматические сообщения и шаблоны ответов. Новые функции изменят работу чат-ботов для коммуникации с клиентами

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В мессенджере Telegram появилась функция превращения личных аккаунтов в бизнес-профили в разделе Telegram Business, сообщил в своем телеграм-канале создатель мессенджера Павел Дуров.

«Теперь пользователи могут конвертировать свои личные учетные записи Telegram в бизнес-аккаунты. В результате они смогут добавлять свое местоположение и часы работы, организовывать чаты с цветными метками, использовать автоматические сообщения приветствия или же невозможности ответить и шаблоны для быстрых ответов», — рассказал Дуров.

Он анонсировал новые функции в рамках Telegram Business. По его словам, одна из них «произведет революцию» во взаимодействии пользователей с чат-ботами: в бизнес-аккаунтах можно будет сделать из них «невидимых секретарей», благодаря искусственному интеллекту автоматизация обслуживания клиентов выйдет на новый уровень, добавил Дуров. Это будет бесплатно, отметил он.

В конце февраля Дуров рассказал, что в марте владельцы телеграм-каналов начнут получать до 50% от дохода с рекламы, которая показывается в каналах, в 100 странах. Для этого будут использовать блокчейн TON. С прошлого года криптовалютный кошелек TON Wallet был интегрирован в интерфейс мессенджера, на этом кошельке можно хранить биткоин, стейблкоин Tether USD (USDT) и Toncoin.