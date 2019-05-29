Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями

Как банки информируют клиентов

Согласно российскому законодательству банки должны информировать клиентов о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте. Для этих целей в первую очередь используется рассылка СМС, однако примерно год-два назад банки начали активно внедрять альтернативный канал информирования — push-уведомления. Для их получения необходимо выбрать данный способ информирования как основной, а также установить на устройстве мобильное приложение своего банка и иметь подключение к интернету. Банку, в свою очередь, нужно договориться с Apple и Google как владельцами основных магазинов приложений о возможности отправки подобных сообщений, а также с компанией-посредником, которая будет их доставлять (это могут быть, в частности, ИТ-компании или сотовые операторы). Если после выбора push-уведомления по каким-то причинам у клиента не будет технической возможности получить его, ему придет резервное СМС.

Чем привлекательны push-уведомления

Банки платят сотовым операторам за отправку каждого СМС. За последние несколько лет эта плата выросла примерно с 0,03 до 0,7–1 руб. за СМС, рассказали РБК два участника рынка. Всего в 2018 году банки потратили на рассылку СМС около 20 млрд руб., оценила компания AC&M Consulting.

Для клиентов услуга push-уведомлений стоит столько же, сколько информирование через СМС (некоторые банки предоставляют эту услугу бесплатно). При этом рассылка сообщений через канал push обходится дешевле, сообщили сразу несколько представителей банков. По словам начальника отдела электронного бизнеса Райффайзенбанка Варвары Курниковой, без использования канала push Райффайзенбанку пришлось бы платить за информирование клиентов на 20–25% больше, чем сейчас. МКБ удается экономить за счет push-уведомлений около 15% затрат на информирование. «Push-уведомления являются бесплатным инструментом коммуникаций, поэтому мы планируем наращивать их объем», — отметил начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков. Представитель ВТБ сообщил, что для них стоимость push-уведомлений в несколько раз ниже, чем СМС. Руководитель департамента развития онлайн-каналов Альфа-банка Дамир Баттулин назвали экономию «существенной».

Как рассказал РБК Руслан Гурджиян, гендиректор «Сбербанк Телекома» («дочка» банка, которая оказывает ему услугу рассылки СМС, push-уведомлений и ряд других), клиенты все чаще используют смартфоны и мобильные приложения, что позволяет использовать push-уведомления, которые по своим пользовательским характеристикам превосходят СМС и обладают набором дополнительных функций. «Они содержат более полную информацию о платеже: логотип компании, сумму и время совершения транзакции. Push-уведомления рассылаются по защищенным каналам передачи информации в зашифрованном виде и до 90 дней хранятся в приложении, то есть, если клиент сменил свое мобильное устройство, информация об операциях все равно будет под рукой», — отметил глава «Сбербанк Телекома». «Push — очень перспективный и относительно дешевый канал, который позволяет намного интереснее взаимодействовать с клиентами. Например, можно добавлять логотипы торговых точек, иллюстрации и т.д., что повышает информативность сообщения в отличие от СМС. Кроме того, канал push является более безопасным с точки зрения возможности перехвата информации третьими лицами», — согласна Курникова.

Смогут ли банки полностью отказаться от СМС

По словам аналитика AC&M Consulting Оксаны Панкратовой, полностью отказаться от СМС банки не смогут. Она напомнила, что для отправки push-уведомлений должны одновременно соблюдаться три условия: наличие смартфона, установленного на него приложения банка и подключение к интернету. «На данный момент в России проникновение смартфонов составляет около 70%, и есть много мест, где не работает мобильный интернет, поэтому канал push не дает 100-процентной гарантии доставки сообщения», — отметила Панкратова. При этом у «Сбербанк Онлайн» сейчас 46 млн активных пользователей. Приложением Альфа-банка активно пользуются 68% клиентов банка, у МКБ — около 70%, у ВТБ — более половины активных клиентов, но абсолютные показатели в этих банках не назвали.

«Альфа-банк намерен планомерно увеличивать долю push-уведомлений. Мобильное приложение становится основным и самым удобным для клиента каналом коммуникации с банком», — отметил Дамир Баттулин. До «максимально возможной» намерены увеличить долю push также в Райффайзенбанке и в банке «Открытие». «Мы стремимся полностью перейти на сервис push-уведомлений как на наиболее современную технологию», — сказал представитель ВТБ. Представители остальных банков не ответили на соответствующий вопрос РБК.