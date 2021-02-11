Российский спектрометр обнаружил хлороводород в атмосфере Марса

Это стало новой вехой в миссии ExoMars-2016. Теперь ученым предстоит выяснить, откуда хлороводород взялся в атмосфере планеты

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В атмосфере Марса впервые с помощью прямых наблюдений обнаружен хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite, установленный на космическом зонде TGO, который был запущен в рамках совместного российско-европейского проекта ExoMars-2016. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В Солнечной системе хлороводород (HCl) присутствует в атмосферах Земли и Венеры. На нашей планете он попадает в воздух из моря, от него зависит окислительная способность атмосферы и сезонное изменение толщины озонового слоя на полюсах. На Венере хлороводород является поставщиком хлора в атмосферу, что обеспечивает ее стабильность.

Предполагалось, что хлороводород присутствует в атмосфере Марса в следовых (очень низких) концентрациях, но экспериментально ранее его не удавалось обнаружить. Специально для выявления малых составляющих атмосферы Красной планеты в Институте космических исследований РАН был создан сверхчувствительный спектрометрический комплекс ACS. На космическом аппарате также установлен еще один аналогичный аппарат бельгийского производства.

ACS начал работать с апреля 2018-го по март 2020 года и долго не мог обнаружить хлороводород в атмосфере Марса. Спектрометр зарегистрировал вещество впервые после осеннего равноденствия в северном полушарии, когда начиналась глобальная пылевая буря.