Ученые назвали возможную причину исчезновения воды с Марса

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Вода могла исчезнуть с Марса под влиянием пыльных бурь. К такому выводу пришла группа американских ученых, опубликовавших статью с выводами своего исследования в журнале Science.

Ученые использовали в своей работе данные космических аппаратов Mars Atmosphere и Volatile Evolution. Исследователи пришли к выводу, что во время пыльных бурь вода с поверхности Марса достигает верхних слоев атмосферы, где превращается в атомарный водород. Затем этот водород уходит из атмосферы планеты в космос.

В исследовании также говорится, что количество воды в верхних слоях атмосферы Марса варьировалось в зависимости от сезона. Оно достигало пика в южное лето, а также увеличивалось во время пыльных бурь.

Ранее неоднократно сообщалось, что на Марсе некогда была вода. В частности, соответствующие гипотезы ученых подтвердились в результате миссии марсохода Opportunity, который исследовал планету с 2004 года. Во время этой миссии на Марсе обнаружили минералы водного происхождения.