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Ученые оценили установку «Роснано», которая разлагает мусор на молекулы

Эколог Сергей Якуцени: технологии сжигания отходов плазмой у России есть давно
Радионова накануне доложила Путину об успешных испытаниях плазмохимической установки «Роснано», разлагающей отходы на молекулы. Опрошенные РБК ученые рассказали, что эти исследования ведутся давно, а аналоги есть за рубежом
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Плазмохимическая установка разработки «Роснано», которая способна уничтожать до молекул опасные отходы и об успешных испытаниях которой накануне доложила Владимиру Путину глава Росприроднадзора Светлана Радионова, не является чем-то новым — подобные технологии давно использует Япония, также аналогичная установка была представлена РАН еще в 2009–2011 годах. Об этом РБК рассказали опрошенные эксперты.

«Проблема утилизации отходов — известная. Здесь речь идет об уничтожении органических отходов (это далеко-далеко не все типы отходов и вредных веществ, конечно) методом высокотемпературного (плазменного) разложения или сжигания. В мире этим занимаются давно. В Японии, например, уже давно эффективно действуют заводы по высокотемпературной переработки мусора, например завод Майшима в Осаке. Причем производство там экономически выгодное», — сообщил РБК доктор химических наук, специалист по высокотемпературной химии Борис Жуйков.

По его словам, полного сгорания или разложения бытовых органических веществ нерегулярного состава достигнуть нелегко: какие-то аэрозоли образуются всегда — важно сколько их и какого размера частицы. «Но и само по себе разложение на молекулы — это далеко не все. Важно, чтобы эти молекулы не были опасными для здоровья людей. При плазменной обработке, в частности, образуется угарный газ, который надо тщательно дожигать или пускать в переработку в химическую промышленность», — объяснил ученый.

Вместе с этим Жуйков отметил, что главными источниками загрязнения нашей планеты сейчас являются такие страны, как Китай и Индия, «где не особо озабочены такими проблемами».

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Бизнес
Фото:Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов назвал разработку плазменной установки «замечательной новостью». Он пояснил, что на российских свалках используются в основном «примитивные установки» — железные бочки с трубами, топками, заполненными углем и поддувалом. «Фактически, такие установки не достигали необходимых высоких температур для полного разложения опасных веществ, что негативно сказывалось на окружающей среде», — отметил Пукалов.

В качестве «печального примера» он привел свалку в районе Мисхора в Крыму, где в нулевые года находилась двухсотлитровая бочка с двухметровой трубой — «высокотехнологичное оборудование для уничтожения опасных отходов». «Кустарщина надоела», — сказал общественник.

Путину доложили о плазменной установке, уничтожающей отходы до молекул
Общество
Владимир Путин и&nbsp;Светлана Радионова во время встречи в Кремле

Сегодняшние установки на мусоросжигательных заводах работают относительно на невысоких температурах — 800–1000°С и не способны обеспечить полное сгорание отходов, рассказал РБК кандидат геолого-минералогических наук, эколог Сергей Якуцени. «То есть в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных веществ, включая агрессивные пылевые частицы и золы», — рассказал он.

Он отметил, что плазмогенератор для сжигания отходов, способный создавать рабочую область реактора с температурами от 1200 до 2000°С, был разработан в Институте электрофизики и электроэнергетики РАН «как минимум в начале 2009–2011 годов». А сами исследования по электроплазменным технологиям сжигания твердых бытовых отходов ведутся в России с начала 1960-х годов, уточнил Якуцени.

«Однако работа плазмотрона — это высокий уровень шума (до 120–130 дБ): это всегда очень жесткие требования к организации безопасности труда и всегда высокое потребление энергии. Всегда. Упрощенно, мы можем представить авиационный реактивный двигатель, в котором сжигаются различные виды отходов. То есть плазменная установка, построенная в 1990-х годах в Курчатовском институте, вполне успешно работала при сжигании химического оружия, но стоимость сжигания ТБО при работе такой установки запредельна. И этот стоимостной барьер не перешагнули ни наши ученые, первопроходцы в данной области, ни использовавшие их наработки коллеги из Франции, Южной Кореи, Канады и Израиля», — добавил эколог.

О том, что «Роснано» и Росприроднадзор ведут работы по созданию новейшей системы утилизации отходов, компания сообщила в сентябре 2022 года. Целью разработки помимо непосредственно утилизации опасных отходов также были названы очистка сточных вод систем водоотведения и рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов.

По итогам 2022 года утилизация отходов в России достигла 11,9%, а на утилизацию была отправлена половина ТКО. Доля обработки выросла на 6,9% по сравнению с 2021 годом, следовало из данных Российского экологического оператора.

Согласно нацпроекту «Экология» объемы захоронения ТКО необходимо сократить до 50% к 2030 году, а также повысить сортировку ТКО до 100% и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.

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Теги
Яна Баширова, Илья Пламенев Илья Пламенев
переработка мусора отходы Росприроднадзор Светлана Радионова ученые Владимир Путин эксперты
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