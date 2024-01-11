Ученые оценили установку «Роснано», которая разлагает мусор на молекулы

Радионова накануне доложила Путину об успешных испытаниях плазмохимической установки «Роснано», разлагающей отходы на молекулы. Опрошенные РБК ученые рассказали, что эти исследования ведутся давно, а аналоги есть за рубежом

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Плазмохимическая установка разработки «Роснано», которая способна уничтожать до молекул опасные отходы и об успешных испытаниях которой накануне доложила Владимиру Путину глава Росприроднадзора Светлана Радионова, не является чем-то новым — подобные технологии давно использует Япония, также аналогичная установка была представлена РАН еще в 2009–2011 годах. Об этом РБК рассказали опрошенные эксперты.

«Проблема утилизации отходов — известная. Здесь речь идет об уничтожении органических отходов (это далеко-далеко не все типы отходов и вредных веществ, конечно) методом высокотемпературного (плазменного) разложения или сжигания. В мире этим занимаются давно. В Японии, например, уже давно эффективно действуют заводы по высокотемпературной переработки мусора, например завод Майшима в Осаке. Причем производство там экономически выгодное», — сообщил РБК доктор химических наук, специалист по высокотемпературной химии Борис Жуйков.

По его словам, полного сгорания или разложения бытовых органических веществ нерегулярного состава достигнуть нелегко: какие-то аэрозоли образуются всегда — важно сколько их и какого размера частицы. «Но и само по себе разложение на молекулы — это далеко не все. Важно, чтобы эти молекулы не были опасными для здоровья людей. При плазменной обработке, в частности, образуется угарный газ, который надо тщательно дожигать или пускать в переработку в химическую промышленность», — объяснил ученый.

Вместе с этим Жуйков отметил, что главными источниками загрязнения нашей планеты сейчас являются такие страны, как Китай и Индия, «где не особо озабочены такими проблемами».

Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов назвал разработку плазменной установки «замечательной новостью». Он пояснил, что на российских свалках используются в основном «примитивные установки» — железные бочки с трубами, топками, заполненными углем и поддувалом. «Фактически, такие установки не достигали необходимых высоких температур для полного разложения опасных веществ, что негативно сказывалось на окружающей среде», — отметил Пукалов.

В качестве «печального примера» он привел свалку в районе Мисхора в Крыму, где в нулевые года находилась двухсотлитровая бочка с двухметровой трубой — «высокотехнологичное оборудование для уничтожения опасных отходов». «Кустарщина надоела», — сказал общественник.

Сегодняшние установки на мусоросжигательных заводах работают относительно на невысоких температурах — 800–1000°С и не способны обеспечить полное сгорание отходов, рассказал РБК кандидат геолого-минералогических наук, эколог Сергей Якуцени. «То есть в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных веществ, включая агрессивные пылевые частицы и золы», — рассказал он.

Он отметил, что плазмогенератор для сжигания отходов, способный создавать рабочую область реактора с температурами от 1200 до 2000°С, был разработан в Институте электрофизики и электроэнергетики РАН «как минимум в начале 2009–2011 годов». А сами исследования по электроплазменным технологиям сжигания твердых бытовых отходов ведутся в России с начала 1960-х годов, уточнил Якуцени.

«Однако работа плазмотрона — это высокий уровень шума (до 120–130 дБ): это всегда очень жесткие требования к организации безопасности труда и всегда высокое потребление энергии. Всегда. Упрощенно, мы можем представить авиационный реактивный двигатель, в котором сжигаются различные виды отходов. То есть плазменная установка, построенная в 1990-х годах в Курчатовском институте, вполне успешно работала при сжигании химического оружия, но стоимость сжигания ТБО при работе такой установки запредельна. И этот стоимостной барьер не перешагнули ни наши ученые, первопроходцы в данной области, ни использовавшие их наработки коллеги из Франции, Южной Кореи, Канады и Израиля», — добавил эколог.

О том, что «Роснано» и Росприроднадзор ведут работы по созданию новейшей системы утилизации отходов, компания сообщила в сентябре 2022 года. Целью разработки помимо непосредственно утилизации опасных отходов также были названы очистка сточных вод систем водоотведения и рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов.